Održan veliki prosvjed na Markovom trgu: 'Uvođenje lex AP-a znači kraj istraživačkog novinarstva, apokalipsa'

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) organiziralo je u srijedu u Zagrebu i Splitu prosvjede protiv, kako navode, "zakona opasnih namjera", tj. izmjena Kaznenoga zakona, prema kojima neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje u fazi istražnog postupka postaje kazneno djelo.

11:45 Za kraj se okupljenima još jednom obratio Zovko, koji je zahvalio svima prisutnima što su došli na prosvjed.

- HND je i ovoga puta pokazao da je središnja institucija obrane hrvatske novinarske profesije i javnoga interesa - kazao je, poručivši potom iznova da neće odustati od svojih zahtjeva. - Plenkoviću, ovo je i naša zemlja, i mi živimo ovdje i plaćamo porez. Vrijeđate nam zdrav razum, nećete nikada biti glavni urednik svih hrvatskih medija - žustro je kazao.

11:40 Puljanka Chiara Bilić, potpredsjednica HND-a, poručila je da je ovo što radi Andrej Plenković sa svojom Vladom izvan svake pameti.

- Ovo je još jedan udarac na slobodu medija, ovime se sada ušutkavaju zviždači, ljudi koji upozoravaju na bolesti u nekom sustavu ili procesu. Ti ljudi se ne bude ujutro s mišlju da će nazvati novinare i dati im detalje istrage jer im je, eto, danas dosadno. I danas taj potez predstavlja itekakav rizik Novinari su zadnja instanca i zadnja brana, kojima se ti ljudi javljaju kad vide da drugog izlaza nema. Ovo je zakon opasnih namjera, zakon koji štiti AP-a i njegove dečke i, nažalost, zakon koji za štit koristi mrtva ženska tijela - rekla je novinarka Bilić, nakon čega su se čuli uzvici "Plenkoviću, odlazi!".

11:30 Sljedeći je govor održao novinar i kolumnist Branko Mijić. On je spomenuo slučaj Juliana Assangea, koji je poznat po osnivanju i vođenju WikiLeaksa, a koji je postao poznat po objavljivanju velikog broja povjerljivih dokumenata. Istaknuo je da je "jedini njegov grijeh to što je iznosio istinu o zločinima koje je država počinila u ime svojih građana, a za što oni prije WikiLeaksa nisu znali". Dodao je da država nema razloga skrivati informacije od svojih građana ako im želi dobro.

- Prođe li ovaj Lex AP u Saboru, javnost neće znati zašto je nositelj transparenta nasilno priveden, kakav mu krimen zbog riječi ćaća istraga stavlja na teret te koje su dokazne i izvidne radnje protiv suspektnog zločinca provedene, a da se mi, novinari, ne izložimo riziku trogodišnjeg robijanja - poručio je Mijić. - Kaznenim gonjenjem svih onih koji se usude mračne državne tajne učiniti tajnim ili se našale s vlastodršcima i mala Hrvatska se velikim slovima upisuje u veliku masu širenja gulaga - dodao je.

Poručio je novinarima da ne smiju vjerovati premijeru Plenkoviću. - Krajnja namjena ovoga Zakona cilja na kažnjavanje i izopčavanje novinara, kako bi u potpunosti zavladao javnim prostorom. Onaj koji posjeduje narativ, posjeduje i apsolutnu moć jer laž prikazuje kao istinu, a istinu demonizira kao ugrozu demokracije. Plenković ne voli novinare izvan dvorišta režimske takozvane javne kuće HRT-a i otvoreno nas tretira kao državne neprijatelje broj jedan. Jer, kaže on, mi vodimo orkestrirane napode na njegovu Vladu - kazao je.

11:20 Okupljenima se obratila i novinarka Maja Sever.

- Ja ću biti kratka, kolegice i kolege iz HDN-a sjajno su organizirali ovaj prosvjed. Na samom početku, hvala vama što vas jučerašnji obrat i izmjena prijedloga kaznenog zakona nije obeshrabrila i što ste ipak, usred radnog dana, došli u zaista velikom broju. Najvažnije je što vidim brojne kolegice i kolege iz raznih redakcija - kazala je, nakon čega je dobila veliki aplauz.

- Ne, nije nam naporno i neće nam biti naporno doći ni sljedeći put jer mi nismo ovce (...) Završit ću sada ne baš jednim pristojnim citatom iz filma koji je izgovorio Clint Eastwood. 'Nemojte mi pišati po leđima i uvjeravati me da pada kiša' - kazala je Sever, među ostalim.

11:15 Nakon uvodnog obraćanja predsjednika HND-a, okupljene je pozdravio i novinar i potpredsjednik HND-a Drago Hedl. Predložio je da se zakon nazove Lex APokalipsa.

- Uvođenje lex AP-a znači kraj istraživačkog novinarstva, koje se najčešće oslanja na izvore onih poštenih ljudi u sustavu koji se ne slažu sa zataškavanjem detalja iz istrage, čime se često pogoduje visokim dužnosnicima ili visokopozicioniranim ljudima iz vrha stranke. Tražimo se da se od Lex AP-a potpuno odustane, a ja osobno skloniji sam nazovi Lex APokalipsa jer bi njegovo usvajanje bila stvarna apokalipsa za slobodno novinarstvo - rekao je.

11:05 Uvodno se okupljenima obratio predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, koji je od prosvjednika tražio da salvom zvižduka pozdrave premijera Andreja Plenkovića, što su oni i učinili.

- Odmah da budem jasan, HND zahtijeva da se zakon Lex AP u potpunosti odbaci, mi od toga ne odustajemo. Vjerujte nam, predsjedniče Vlade, na riječ, neće nam biti nikakav napor doći opet ovamo ako to ne učinite. Jučerašnja parada s izmjenama u pet do 12 nije ništa nego jeftini politički trik kojim su Vlada i Plenković pokušali izbjeći opravdane argumente i kritike novinara i svih kojima je stalo da živimo u pravednom društvu. Povukli ste se pod pritiskom HND-a, ali to i dalje ima opasnu zamku. Bez obzira na vaše kozmetičke promjene, i dalje ćete moći maltretirati naše kolege - rekao je šef HND-a.

- Užasnuti smo činjenicom da nas, gospodine premijeru, nijednom niste demantirali kako se novinarima neće oduzimati mobiteli i laptopi, zajedno sa svim sadržajima u njima. Do utvrđivanja što je javni interes u sudskim procesima trajat će višemjesečno maltretiranje naših kolegica i kolega i zastrašivanje zvizdača - upozorio je Zovko.

Dodao je kako će DORH, ako odluči voditi neki postupak, moći zvati novinare na razgovore i da ga u tome nitko neće spriječiti.

- Dan prije prosvjeda ministar pravosuđa govori o dopuni odredbe koja lijepo izgleda na papiru, ali koja ne pruža nikakvu učinkovitu zaštitu ako s druge strane imamo glavnog državnog odvjetnika koji prezire medije i javni interes i koji će, sigurni smo, vjerno loviti zvizdače i maltretirati ih pred kaznenim sudovima. To znači da nitko više neće zazviždati - upozorava Zovko, koji dodaje da se novim dopunama Zakona zadovoljava forma na papiru, "ali u hrvatskoj zbilji i korumpiranoj praksi ne".

Zovko kaže da je cilj izmjena Kaznenog zakona to da se ušutka novinarska profesija i "svi hrabri ljudi iz sustava koji žele progovoriti o nezakonitim radnjama". - Žao nam je, gospodine premijeru, ali ne želimo sudjelovati u gradnji vašeg kulta ličnosti. Namjera lex AP-a od prvog dana bila je jasna - kazuje Zovko, kojega pljeskom pozdravljaju okupljeni novinari. - Ako se ušutkaju zvizdači, građani za neka kriminalna djela nikada neće saznati - dodao je, nakon čega je podsjetio na afere koje su otkrili upravo novinari.

11:00 Počeli su prosvjedi u Splitu i Zagrebu. Na prosvjedu u Zagrebu podršku novinarima dalo je nekoliko saborskih zastupnika. Na ulicama se tako, među ostalima, mogu vidjeti predsjednik SDP-a Peđa Grbin, Sandra Benčić iz Možemo...

Najava prosvjeda

Da podsjetimo, u izmjenama Kaznenog zakona radi se o novom kaznenom djelu koje se planira uvesti – neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje. Prema njemu, pravosudni dužnosnik ili državni službenik u pravosudnom tijelu, policijski službenik ili dužnosnik, okrivljenik, odvjetnik, odvjetnički vježbenik, svjedok, vještak, prevoditelj ili tumač koji neovlašteno otkrije sadržaj izvidne ili dokazne radnje, s ciljem da ga učini javno dostupnim, kaznit će se zatvorom do tri godine.

Od svega planiraju biti izuzeti novinari, koji neće biti sankcionirani po tom zakonu, već njihovi izvori. U HND-u nisu zadovoljni time. Kažu da to znači da će svi koji bi potencijalno mogli upozoriti na nepravilnosti u istragama kaznenih djela, na primjer na pokušaj zataškavanja koruptivnih radnji vladajućih, biti kažnjeni ako o tome obavijeste javnost, odnosno novinare.

- Novinari koji objave takve informacije za to neće kazneno odgovarati, ali će se široko otvoriti vrata policiji ili DORH-u da im pretražuju mobitele, računala, e-mailove… ne bi li doznali otkud im informacija - kažu iz HND-a.

- Donese li se ovakav zakon, građani neće godinama dobivati informacije o kaznenim postupcima od javnog interesa kao što su dokazi da su državni dužnosnici, osobe na visokim političkim dužnostima, primjerice ministri počinili koruptivno kazneno djelo ili zloupotrebu položaja. Time će biti spriječena rasprava o ključnim pitanjima za predstojeće izbore i Hrvatska će postati deklaratorna demokracija. Zakon otvara širom vrata skrivanju zloupotreba od represivnog aparata i ukida javnost kao kontrolni mehanizam rada policije, državnog odvjetništva i sudova. Sve osobe iz sustava istrage koje dođu do podataka o nepravilnostima, a koji su od javnog interesa, dobro će razmisliti prije nego što ih podijele s medijima. Država ih je zastrašila, tri godine zatvora nisu šala - pojasnio je HND.

Inače, ministar pravosuđa Ivan Malenica obratio se u utorak medijima nakon sastanka s Vlade s koalicijskim partnerima, na kojemu je spomenuo i izmjene Kaznenog zakona rekavši da će u njega dodati još jedan stavak.

Pojasnio je ukratko da će u stavku pisati da nema kaznenog djela ako su informacije otkrivene u interesu žrtve kaznenog djela, u interesu obrane u kaznenom postupku ili u drugom pretežitom javnom interesu. – Smatramo da sud u svakom konkretnom predmetu može procijeniti je li nešto od interesa – kazao je.

