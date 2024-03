Novi most na Savi još ne vodi nikamo, puštanje u promet još se ne nazire

Radovi na izgradnji mosta na Savi između Gradiške u BiH i Stare Gradiške u Hrvatskoj, vrijednog 19,5 milijuna eura, završeni su još u srpnju 2022., ali on još uvijek nije pušten u promet i neće biti još barem godinu dana. Krivnja navodno leži na Ministarstvu financija, koje je natječaj za izvođača radova na izgradnji graničnog prijelaza s hrvatske strane raspisalo tek u ožujku 2023.

Nakon pregleda i evaluacije pristiglih ponuda, posao je dodijeljen zajednici ponuditelja, tvrtkama Projektgradnja plus iz Gornje Vrbe i Osijek Koteks iz Osijeka, čija je ponuda iznosila 4,9 milijuna eura bez PDV-a.

Ugovor o radovima sklopljen je u rujnu 2023., s rokom dovršetka izgradnje od 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. Međutim, iako je od tada prošlo već gotovo sedam mjeseci, izabrani izvođač još nije uveden u posao, pa radovi još uvijek nisu ni počeli. Dio odgovornosti leži i na Hrvatskim cestama, nadležnim za izgradnju pristupne ceste do autoceste A3, koja još uvijek nije završena.

U odgovoru na naš upit u Ministarstvu financija navode kako su sporazumom između njih i Hrvatskih cesta definirane obveze i nadležnosti u pripremi i izgradnji novog graničnog prijelaza na brzoj cesti koja od granice s Mađarskom preko Virovitice i Okučana vodi do granice s BiH.

Nadležnost Hrvatskih cesta odnosi se na izvedbu svih prometnih površina u zoni graničnog prijelaza (platoa i kolnih površina), objekata odvodnje, rasvjete prometnih površina, prometne signalizacije i svih infrastrukturnih priključaka (vodovoda, NN, TS i DTK) i uređaja. Nadležnost Ministarstva financija je izgradnja svih objekata za rad graničnih službi, priključaka na infrastrukturu na parceli, nadstrešnica, vaga, odnosno potrebnog za kontrolu roba i putnika s pripadajućim instalacijama i opremom za novi granični prijelaz. U ministarstvu ističu kako su, po dobivanju informacije iz Hrvatskih cesta o stanju radova na brzoj cesti do granice s BiH, pravovremeno proveli postupak javne nabave za radove na novom graničnom prijelazu Okučani, a zatim i potpisali ugovor s izvođačem radova. Navode i kako je, unatoč višestrukom traženju termina uvođenja izvođača u radove, stanje radova na gradilištu iz nadležnosti Hrvatskih cesta bilo takvo da Ministarstvu financija nije bilo omogućeno uvođenje izvoditelja radova u posao.

- Prema zadnje dobivenoj informaciji Hrvatskih cesta d.o.o., predviđen početak radova na izgradnji novog graničnog prijelaza bio bi u prvoj polovici travnja ove godine i to na dijelu graničnog prijelaza ulaska u RH, gdje se nalazi glavna zgrada i prateći objekti potrebni za rad graničnih službi. Informaciju za početak radova na preostalom dijelu graničnog prijelaza i izgradnju objekata smještenih na istom očekujemo od Hrvatskih cesta. Za završetak radova i otvaranje mosta obratite se Hrvatskim cestama u čijoj su nadležnosti – upućuju iz Ministarstva financija.

U prozvanim Hrvatskim cestama, pak, navode kako se na projektu izgradnje druge faze dionice brze ceste od Okučana do granice s BiH intenzivno odvijaju radovi na trasi brze ceste kao i radovi na objektima most Rukavac Strug, most kanal Nova Sava te nadvožnjak Novi Varoš. Na trasi ceste radovi na izradi nasipa su u visokoj gotovosti te slijedi izrada kolničke konstrukcije, dok se na objektima izvode radovi gornjeg ustroja. Planirani završetak je jesen ove godine. U tijeku je postupak javne nabave radova za izgradnju dionice brze ceste Okučani – granica BIH, III. faza duljine 3,7 km. Trenutno se pregledavaju i ocjenjuju zaprimljene ponude, a predviđeni rok dovršetka radova je 24 mjeseca od uvođenja u posao.

- Do kašnjenja u projektu došlo je iz opravdanih razloga te je isto uvaženo izvođaču radova. Točnije, produžetak roka je odobren zbog izrazito nepovoljnih hidroloških uvjeta koji su utjecali na znatno usporenje zemljanih radova i radova na objektima – navode iz Hrvatskih cesta. Bilo kako bilo, iako je od završetka izgradnje prošlo već gotovo dvije godine, most još uvijek nije pušten u promet, a kako stvari stoje, neće ni biti još najmanje godinu dana.

Inače, most iz zraka izgleda doista impresivno, a mnogi ga zbog njegove ljepote uspoređuju s Pelješkim. Dug je 426, a širok 22,5 metara. Ima po dvije prometne trake u svakom smjeru, u punom profilu autoceste. U izgradnju je utrošeno 4.900 tona čelika.

njegova izgradnja zajednički su financiraju BiH i Hrvatska, a otvaranje će doprinijeti smanjenju prometnih gužvi u samom središtu Gradiške u BiH i izmještanju međudržavnog prometa sa starog graničnog prijelaza.

Izgradnjom brze ceste do granice s Mađarskom bit će spojen koridor E661 koji povezuje Split s Banjom Lukom i Balatonom te predstavlja transverzalnu vezu srednje Europe i Jadranskog mora.

