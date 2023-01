Snažan potres u Grčkoj, osjetio se na udaljenosti od 500 km: Slike su popadale sa zidova

Snažan potres pogodio je danas poslije 14 sati po lokalnom vremenu Rodos u Grčkoj. Potres snage 5,9 stupnjeva osjetio se, kako javlja EMSC, na udaljenosti od čak 500 kilometara te na području na kojem živi 12 milijuna ljudi, u Turskoj, Egiptu, Grčkoj i na Cipru. Nema opasnosti od tsunamija.

Prema riječima svjedoka, potres je bio izrazito snažan, a podataka o eventualnoj šteti i ozlijeđenima za sada nema.

Grčki Seizmološki Institut izvijestio je da je epicentar potresa bio 63 kilometra jugoistočno od grada Lindosa, na dubini od 10 kilometara.

"Osjetio sam podrhtavanje i čuo duboku tutnjavu. Trajalo je možda 7 do 8 sekundi, s manjim podrhtavanjem", "Najjači potres koji sam osjetio u devet godina koliko živim ovdje", "Treslo je otprilike 10 sekundi", "Slike su popadale sa zidova, svjetla su se jako ljuljala. Ja sam nekoliko kilometara od obale grada Rodosa", samo su neka od svjedočanstava s EMSC-a.

ℹEvent wrap-up: today a M5.9 #earthquake (#σεισμός) hit #Ródos (#Greece) at 14:37:07 local time (UTC 12:37:07). Shaking was felt over 500km by approximately 12M people in Turkey, Cyprus, Greece and Egypt.