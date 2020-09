Novi detalji o Hrvatu koji je švercao tonu kokaina: U selu su ga obožavali i zvali 'legenda'

Uhićenje trojice mladića iz Šibenika koji su nasred Atlantskog oceana pali s tonom kokaina vrijednim više od 40 milijuna dolara, šokiralo je stanovnike kraja iz kojeg dolaze. Zoltan K. (42), Marko M.B. (27) i Filip S. (24) uhićeni su nakon koordinirane međunarodne policijske akcije i višemjesečnog praćenja, a stanovnici Brodarice i Šparadića, naselja odakle trojac dolazi, odbijaju govoriti o njima.

Tek je jedan mještanin za 24sata ispričao nešto o Zoltanu K., navodom organizatoru operacije.

- Da, znam o čemu se radi, i vjerujte mi, ni ja niti itko od mještana ne može vjerovati. Pa naš 'Zoli' je legenda, vrhunski čovjek, ma ljudina! Vjerujte mi, nema šanse da će vam itko iz Grebaštice reći riječ protiv njega. Pa on ovdje svima pomaže, servisira brodove, popravlja strojeve, nema kome nije učinio uslugu. I kada smo doznali za ovo s drogom, i dalje ne možemo vjerovati kako i zašto je u to krenuo. Koliko mi je poznato nije imao financijskih problema, a zna da ima i krasnu obitelj, suprugu i dvoje djece. Znam doduše i da se njegova obitelj ovdje doselila iz Splita nakon rata, možda i prije više od dvadeset godina, i da se tada pričalo da je on kao mladić u Splitu imao nekih problema. Ali od tada ja nikada nisam čuo ni riječ protiv njega, naprotiv, znam da je mnogima pomogao svojim znanjem o brodovima, ispričao je mještanin Grebaštice.