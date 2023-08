Noćna mora na putu za odmor: Izgubili joj psa na aerodromu

Scenarij iz noćne more dogodio se Pauli Rodriguez kada je osoblje zračne luke Atlanta, najprometnije na svijetu, izgubilo njezinog psa Maiju. Rodriguez je 18. kolovoza letjela iz Dominikanske Republike na dvotjedni odmor u Kaliforniju sa svojim šestogodišnjim psom Maijom. Rodriguez je letjela Delta Air Linesom, a Maia je bila u kabini s njom. Zrakoplov se zaustavio u međunarodnoj zračnoj luci Hartsfield-Jackson u Atlanti prije nego što je nastavio za San Francisco, piše CNN.

Po dolasku u Atlantu, granično osoblje obavijestilo je Rodriguez da "ne ispunjava uvjete" svoje turističke vize te su je poništili i rekli joj da se mora vratiti kući sljedećim letom. Kad su shvatili da je to tek sljedećeg dana, rekli su joj da će noć morati provesti u pritvoru te da njezin pas ne može ići s njom. Došao je agent Delte i uzeo joj psa.

"Počela sam postavljati pitanja o tome gdje će provesti noć i rekla sam mu da je bila pod stresom tijekom leta. Kad smo stigli u Atlantu povraćala je od muke i imala je proljev. Rekao mi je da ne brinem, da će je odvesti u ustanovu s osobljem obučenim za to i da će joj dati hranu i vodu i brinuti se o njoj. To nije bila moja želja, ali sam razumjela. Nisam mogla ništa učiniti i vjerovala sam mu", ispričala je Rodriguez.

Let za Dominikansku Republiku bio je zakazan za jutro sljedeći dan, a granično osoblje reklo joj je da će je pokupiti iz pritvora jedan sat i 45 minuta prije polaska da bi odveli do gatea gdje će je Maia čekati. "Rekla sam im da mi treba vremena da je lociram, da je bolesna i da želim očistiti njezinu kućicu, a oni su rekli, 'Idemo do gatea, trebala bi biti tamo'", objasnila je Rodriguez. Putnici su se već ukrcavali, ali Maia nije bila tamo.

“Osoblje je počelo telefonirati. Došao je menadžer i rekao da je traže, da bi trebala biti u ustanovi, ali nisu imali vremena pogledati jer bih ja trebala ući u avion. Počela sam paničariti”, nastavila je priču. Osoblje ju je prebacilo na let sat vremena kasnije za Punta Canu udaljenu dva i pol sata vožnje od Santa Dominga. Rodriguez je to prihvatila jer je mislila da se radi o običnoj zabuni i da će Maia biti na tom letu. No, Maia se nije pojavila, a granični agenti rekli su Rodriguezu da ne može biti u SAD-u dulje od 24 sata bez vize. Morala je otići letom za Punta Canu i to bez psa.

Rodriguez kaže da je imala napadaj panike na trosatnom letu za Punta Canu. Ona i Maia jedva da su provodile minute odvojene jedna od druge otkako ju je Rodriguez, koja je spašavala ulične pse i udomljavala ih, pronašla kao štene od mjesec dana i nije mogla podnijeti biri razdvojena od nje.

“Svi koji me poznaju znaju koliko mi ona znači. Ne idem nigdje bez nje. Tako je dobro odgojena da je vodim u restorane, doslovno posvuda. Ona je moj partner u svemu", rekla je Rodriguez. Po slijetanju u Punta Canu podnijela je izvješće. U međuvremenu je njezina majka otišla u Santo Domingo za slučaj da je pas tamo završio. “Zvala sam Deltu, zračnu luku u Atlanti, čak i San Francisco. Podnijela sam svaki mogući zahtjev. Nazvala sam sva skloništa i veterinarske ordinacije koje sam mogla u Atlanti. Bila sam u agoniji dva dana bez odgovora”, ispričala je Rodriguez.

U ponedjeljak, dva dana nakon što je pas nestao, nazvao ju je predstavnik Delte u Santo Domingu. “Rekao je da su je prevozili do zrakoplova na pisti, da je osoblje otvorilo njezinu kućicu, a ona je izašla iz automobila i pobjegla nasred piste. Avioni su uzlijetali i slijetali. Rekao je da su je lovili, ali je trčala sve brže i brže i pobjegla je. To je sve što znam". Sljedeći dan nazvao ju je drugi predstavnik Delte, obavijestivši je da će on voditi njezin slučaj.

"Zvala sam ga nekoliko puta na dan, ali nema novosti", rekla je. Budući da joj je američka viza poništena, Rodriguez nije dopušteno odletjeti natrag u Sjedinjene Države u potragu za svojim psom. Umjesto toga, 24. kolovoza, šest dana nakon što je posljednji put vidjela Maiju, njezina majka je doputovala u Atlantu da je zastupa.

"Oni su je odveli u obilazak i pokazali joj trake, ali ona kaže da nema ništa - nema tragova", rekla je Rodriguez. “Stvar je u tome što ta zračna luka ima više od 4000 hektara. Mama mi je rekla da je zastrašujućih dimenzija. Definitivno postoji mogućnost da se skriva u zračnoj luci, ali mogla bi biti na mnogo mjesta". Maia ima mikročip, a Rodriguez kaže da su ona i Delta obavijestile svako sklonište za životinje i veterinara u okrugu te im poslale njezine fotografije – zbog čega misli da je Maia još uvijek u zračnoj luci.

“Da ju je itko pronašao, odveli bi je u sklonište i bila bi skenirana. Najveća je mogućnost da je još uvijek tamo, da se skriva", rekla je. "Timovi Delte radili su na lociranju i ponovnom spajanju ovog ljubimca s korisnikom, a mi ostajemo u kontaktu s korisnikom da bismo mu u dali novosti. Zaposleni u Delti duboko su zabrinuti za korisnika i psa i predani smo kontinuiranim naporima u potrazi, blisko surađujući s Odjelom za zrakoplovstvo grada Atlante i drugim dionicima", rekao je glasnogovornik Delte rekao je za CNN.

U međuvremenu je glasnogovornik zračne luke da “ATL-ovi operativni timovi provode inspekcije piste i aerodroma tijekom cijelog dana. Nisu susreli psa, ali će i dalje biti na oprezu ako se pojavi. Ako je vide, osoblje ATL-a pokušat će je uhvatiti i vratiti zrakoplovnoj tvrtki i njezinom vlasniku”. Nisu odgovorili na pitanje kako je pas uopće mogao pobjeći. Sličan slučaj dogodio se i 2019. godine kada je pas pobjegao iz kaveza dok su ga prebacivali u Atlantu.

Gale, američki stafordski terijer, pronađen je nakon četiri dana potrage. Piloti su je primijetili na pisti i postavili su zamku s hranom da bi je namamili. Za Rodrigueza je čekanje vijesti bolno. "U agoniji sam", rekla je. “Živim noćnu moru od petka, znajući da je moja beba vani negdje uplašena ili bi mogla biti ozlijeđena. Svakakve mi misli dolaze u glavu i ne mogu ništa. Svaka minuta se čini kao dan”, zaključila je Rodriguez.

