Noćas zabilježen novi potres u Zagrebu: Cijela zgrada se tresla

Potres magnitude 2,2 Richtera s epicentrom dva kilometra sjeverozapadno od središta Zagreba zabilježen je jutros u 2.37 sati, izvijestio je EMSC.

'Najprije tutanj pa se dosta zatreslo', 'Gračani, zgrada se tresla', 'Mikulići, probudilo me, svi psi po kvartu trenutno laju', 'Remete, streslo se jako, probudilo me', neka su od brojnih svjedočanstava.

Felt #earthquake (#potres) M2.2 strikes 3 km NE of Zagreb - Centar (#Croatia) 1hr 20min ago.