Tijekom noći u Ukrajini se oglasile sirene za zračnu uzbunu. Protuzračna obrana je u pripravnosti

U Ukrajinu su stigli prvi britanski borbeni tenkovi i druga donirana oklopna vozila zapadne proizvodnje. Vijeće sigurnosti UN-a odbilo je ruski zahtjev za istragom eksplozija Sjevernog toka. Samo su Rusija, Kina i Brazil glasovali za taj prijedlog. U Kijevu su se noćas oglasile sirene za zračnu uzbunu te je zabilježeno više eksplozija.

Tijek događanja:

8:20 - Prema informacijama zapovjedništva Ukrajinske vojske, ruske su snage u posljednja 24 sata pokrenula 24 zračna napada, 12 raketnih napada i 55 napada raketnim sistemima. Napadi na Slovjanska oštetili su stambene zgrade i kuće te uzrokovali pogibiju zasad nepoznatog broja civila. Napad na Bersislav oštetio je civilnu infrastrukturu. Ukrajinci navode kako su uništili 14 ruskih bespilotnih letjelica i 5 izviđačkih dronova te napali više kontrolnih točaka, kampova i artiljerijskih pozicija ruske vojske.

8:08 - Njemački ministar obrane Boris Pistorius potvrdio je u ponedjeljak dolazak 18 borbenih tenkova Leopard 2 u Ukrajinu. U objavi na Twitteru, Pistorious je rekao kako vjeruje da će tenkovi napraviti "ključnu razliku na frontu". Dolazak tenkova uslijedio je nakon isporuke 18 borbenih tenkova Leopard 2 koje je Njemačka osigurala u ponedjeljak zajedno s 40 borbenih vozila pješaštva Marder.

7:50 - U Kijevu je tijekom noći zabilježeno više eksplozija. Čule su se u stambenim četvrtima Obolon i Sviatoshynskyi u ponedjeljak navečer, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. "Preliminarno, nema žrtava", rekao je.

Gradske sirene za zračnu uzbunu bile su aktivirane prije eksplozija, objavila je vojna uprava Kijevske regije na Telegramu. “Opasnost u susjednoj regiji glavnog grada ostaje! Snage protuzračne obrane su u pripravnosti”, navodi se u objavi vojne uprave Kijevske regije.

Institut za istraživanje rata (ISW) je rekao da su kvalitetnije jedinice Wagnera vjerojatno bile predane borbama oko Avdiivke "potencijalno kako bi ojačale nedavne ograničene taktičke uspjehe u tom području." ISW je rekao da se čini da je raspoređivanje namijenjeno pružanju podrške slabijim jedinicama Narodne Republike Donjeck i da bi, ako se potvrdi, njihova uključenost mogla pomoći u “objašnjenju ograničenih taktičkih dobitaka postignutih u tom području tijekom prošlog tjedna”.

Vijeće sigurnosti UN-a odbilo je u ponedjeljak ruski zahtjev za istragom eksplozija na cjevovodima Sjeverni tok koji prenose prirodni plin iz Rusije u Europu ispod Baltičkog mora. Rusija, Kina i Brazil glasovali su za ruski zahtjev, ali ostali članovi Vijeća sigurnosti bili su suzdržani ili su rekli da je još jedna istraga nepotrebna.

Da bi Vijeće sigurnosti usvojilo rezoluciju, potrebno je minimalno devet glasova "za" u Vijeću od 15 članova, a niti jedan veto od strane jedne od stalnih članica - SAD-a, Rusije, Kine, Britanije i Francuske. Zamjenik američkog veleposlanika Robert Wood rekao je da nema potrebe za istragom UN-a kada se istrage Švedske, Danske i Njemačke "provode na sveobuhvatan, transparentan i nepristran način".

Ukrajina je dobila svoje prve britanske glavne borbene tenkove, zajedno s drugim doniranim oklopnim vozilima zapadne proizvodnje, objavio je u ponedjeljak ministar obrane Oleksii Reznikov. "Danas sam imao čast testirati najnoviji dodatak našim oklopnim postrojbama zajedno sa zapovjednikom Zračno-desantnih snaga, general-bojnikom Maksymom 'Mikeom' Myrhorodskyijem, i našim padobrancima", rekao je Reznikov u objavi na Facebooku. Očekuje se da će tenkovi biti uključeni u svaku proljetnu protuofenzivu koju pokrene Ukrajina.

7:40 - Ruska ratna mornarica ispalila je nadzvučne protubrodske projektile Moskit na lažnu metu u Japanskom moru, priopćilo je u utorak rusko ministarstvo obrane. Rusko ministarstvo obrane je preciziralo da je meta, koja se nalazila na udaljenosti od oko 100 kilometara, uspješno pogođena

