Njemačka dogovorila mjere za ublažavanje energetske i izbjegličke krize. Kritike dolaze sa svih strana

Na sastanku predstavnika njemačkih saveznih vlasti i pokrajina postignut je dogovor o nizu mjera kojima se reagira na energetsku i izbjegličku krizu. Cijene plina i struje bit će subvencionirane, kao i javni prijevoz.

Nakon dogovora predstavnika saveznih vlasti i federalnih jedinica poznati su detalji paketa pomoći građanima i privredi. Kako javlja javni TV-servis ARD u mehanizam formiranja cijena plina i struje za potrošače ugrađena je "kočnica“, mjesečna karta će koštati 49 eura, a uložit će se više i u smještaj za izbjeglice.

Možda od veljače

Planirano je da se cijena plina "zakoči” početkom ožujka 2023. Za 80 posto potrošnje plina u odnosu na prethodnu godinu cijena će biti fiksna – 12 centi po kilovat-satu, a za grijanje 9,5 centi. Kao mjerna jedinica služi projekcija potrošnje za godinu dana na temelju potrošnje u rujnu 2022. Savezne vlasti su očito reagirale na kritiku pokrajina, za koje početak ove "kočnice“ planiran od ožujka dolazi prekasno, pa se u dogovoru kaže da će se nastojati da mjere počnu vrijediti već od početka veljače.

Foto: Lino Mirgeler/DPA 08 October 2022, North Rhine-Westphalia, Bad Oeynhausen: ILLUSTRATION - Rotating numbers can be seen on a gas meter, which is illuminated blue. Photo: Lino Mirgeler/dpa Photo: Lino Mirgeler/DPA

Za velike industrijske pogone važit će posebna cijena plina od siječnja. Za 25.000 najvećih industrijskih potrošača plina država će subvencionirati cijenu 70 posto potrošnje iz godine 2021, piše Deutsche Welle.

Struja od siječnja 2023.

Za električnu energiju subvencije bi trebale vrijediti od siječnja. Domaćinstva i manja poduzeća će imati bruto cijenu od 40 centi po kilovat-satu, i to vrijedi za 80 posto dosadašnje potrošnje. I za industrijske pogone planira se 13 centi kao zajamčena neto-cijena za kilovat-sat, a subvencionirana količina neće prelaziti 70 posto potrošnje u godini 2021.

Novac za ove mjere uzimat će se iz Fonda za stabiliziranje ekonomije za koji je izdvojeno 200 milijardi eura. Predviđeno je da se formira i specijalni fond za mala i srednje velika poduzeća i građane koji ovim mjerama ne bi bili dovoljno rasterećeni. Od bolnica, preko institucija kulture do firmi iz sektora njege starijih osoba, niz ustanova će biti obuhvaćeno ovim fondom, ali će iz njega biti novca i za stanove i kuće u vlasništvu građana u kojima nabavka energenata dovede "do prevelikog opterećenja“.

Subvencionirana mjesečna karta

Popularnu mjesečnu kartu od 9 eura, naslijedit će od 1. siječnja isto tako subvencionirana karta od 49 eura. Savezna država preuzima troškove u visini 1,5 milijardi eura.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS A subway train makes its way at Alexanderplatz station in Berlin, Germany September 27, 2022. REUTERS/Lisi Niesner Photo: LISI NIESNER/REUTERS

Broj osoba koje će imati pravo na subvencioniranje mjesečne stanarine će se također utrostručiti od 1. siječnja. Ubuduće će se subvencije odnositi na dva milijuna domaćinstava, a ukupna svota subvencija će porasti s 1,4 milijarde na 5,1 milijardi eura. Iako su pokrajine tražile da savezna država preuzme veći dio subvencija, u dogovoru se kaže da će pokrajine i država to, kao do sada, plaćati po pola.

Povećana pomoć za smještaj izbjeglica

Oko milijun ukrajinskih građana je izbjeglo u Njemačku, a raste i broj tražitelja političkog azila iz drugih zemalja. Općinski i pokrajinski resursi su na izmaku. Država će izdvojiti dodatnu milijardu i pol eura za izbjeglice iz Ukrajine, a istu dodatnu svotu izdvojit će i za sljedeću godinu, dok će za izbjeglice iż svih drugih zemalja izdvojiti 1,25 milijardi

Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS FILE PHOTO: Ukrainian refugees wait for a train to continue their journey after crossing the Ukraine-Poland border amid the Russian invasion of Ukraine, at Przemysl Glowny train station in Przemysl, Poland April 20, 2022. REUTERS/Darrin Zammit Lupi/File Photo Photo: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS

Oporba i općine kritiziraju mjere

S obzirom na to da će subvencionirana cijena plina vrijediti od ožujka, s naknadnim plaćanjem za veljaču, demokršćanska oporba tvrdi da su mjere donesene prekasno. Predstavnik zastupničkog kluba demokršćana u Bundestagu Thorsten Frei je rekao da će "vladino oklijevanje“ građani platiti "velikim gubitkom blagostanja“, a da će mnogim poduzećima "prijetiti insolventnost“.

S druge strane predstavnici vladajuće koalicije brane paket mjera, tvrdeći da će se na temelju njih dobro prebroditi zima. Šefica njemačkih socijaldemokrata Saskia Esken je rekla da dogovor pokazuje građanima da "mi nikoga ne ostavljamo samog“. Šefica Zelenih Ricarda Lang je rekla: "Milijunima ljudi u ovoj zemlji će se pomoći brzo, osjetno i nebirokratski“.

Šef kluba oporbene Ljevice u Bundestagu Dietmar Bartsch rekao je da je razočaran rezultatima dogovora, ali prije svega mjesečnom kartom koja će zamijeniti kartu od devet eura, jer novu kartu od 49 eura "mnogi ljudi sa slabim primanjima sebi neće moći priuštiti". On ima ideju da se uvede godišnja karta od 365 eura.

I Ljevica i demokršćani traže veće investicije u prometnu infrastrukturu.

Mjere je kao nedovoljne kritizirao i predsjednik njemačke Skupštine gradova Markus Lewe tvrdeći da će mjesečna karta po ovoj cijeni dovesti do smanjenja broja vožnji. Nemačke željeznice su, nasuprot tome, pozdravile uvođenje ovakve karte.

S općinske razine stiže uglavnom kritika obujma financijskih sredstava koje je savezna država planirala za izbjeglice. Zato su očekivanja od pokrajinskih budžeta porasla. Osim toga, po riječima Reinharda Sagera, predsjednika njemačke Skupštine okruga, pomoć koju je obećala savezna država upućuje se preko pokrajinske razine, pa bi pokrajinske vlasti po njemu morale što prije prebaciti sredstva općinama.