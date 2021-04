'Nitko ne bi ni znao da Grbin vodi SDP da nema asistencije s Pantovčaka'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ustvrdio je da Peđa Grbin nije vođa oporbe u Hrvatskoj, kao i da "nitko ne bi ni znao tko je predsjednik SDP-a da Grbin nema potporu i asistenciju s Pantovčaka".

Plenković je to odgovorio na pitanje novinara u Puli da komentira Grbinove ocjene da je Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) "opasnost za dugoročni razvoj Hrvatske" nakon što je taj plan u srijedu u Hrvatskom saboru predstavio premijer.

Grbin je ustvrdio da Saboru nije predstavljen NPOO nego izvadak iz kojeg vidi samo popis onoga što bi Vlada htjela napraviti, bez stvarnih argumenata i stvarnih načina te je ocijenio da je Hrvatska dobila najviše novca po glavi stanovnika u Europskoj uniji jer je najsiromašnija.

Plenković je odbacio teze šefa SDP-a, podsjetio na rezultate anketa rekavši kako je Grbin "zacementiran na 16 posto" te dodao da je oporba prilikom predstavljanja NPOO-a pokazala "ispraznost, šupljinu, nekreativnost, nedostatak informacija i znanja".

"To vam je rezime hrvatske opozicije koju ne vodi uopće gospodin Grbin, nego ima potporu s Pantovčaka da ju vodi. Dakle to je jasno svima, bez asistencije ne bi nitko ni znao da je on predsjednik SDP-a", rekao je, uz ostalo, Plenković.

Lažnom je nazvao tezu da je Hrvatska dobila više novaca iz EU jer je loša, istaknuvši da "smo dobili puno sredstava zato što smo se umješno i vješto politički borili za ta sredstva" na razini Europskog vijeća i na razini distribucije sredstava iz instrumenta iduće generacije.

Gdje, rekao je, imamo 9,9 milijardi eura na raspolaganju, gdje imamo dodatnih skoro 14 milijardi eura iz Višegodišnjeg financijskog okvira, gdje imamo sigurno više od milijarde eura koja će doći iz europskog Fonda solidarnosti za obnovu potresa. Plus još ćemo konzumirati iduće tri godine 5 milijardi eura iz prošle financijske perspektive, dodao je premijer.

Istaknuo je i da u saborskoj raspravi - u kojoj je bilo čak 55 replike na njegovo izlaganje što je, kako je dodao, apsolutni rekord barem od kad je on premijer - Grbina "čak nije niti registrirao".

Rekao je da ga je čelnik SDP-a "strašno razočarao" te ocijenio da će Grbin "završiti kao i njegov prethodnik".

Ocijenio je i da je oporba raspravu u Saboru o NPOO-u banalizirala na raspravu o tome "koliko ćemo dati sredstava privatnom sektoru, koliko javnom sektoru" te dodao kako je to opaska nekoga tko nije ni pročitao uredbu koja ne radi razliku između investicija u privatni i u javni sektor te na smiješnu tezu o tome je li Saboru dostavljen sažetak NPOO-a ili cijeli dokument.