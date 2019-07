Policija je potvrdila da za podmetanje požara koji je u subotu zahvatio područje do 900 hektara kod Šibenika, sumnjiči 53-godišnju žensku osobu koju su i uhitili. Nisu naveli ime, no doznajemo da se radi o M.J. (podaci poznati redakciji), inače blagajnici na HAC-ovim naplatnim kućicama u Skradinu. Od izvora bliskih istrazi doznali smo da je M.J. otkrivena provjerom trgovina u kojima se prodaju kocke za potpalu te da su vrlo brzo došli do njezina identiteta. Snimljena je video-kamerom.

– Ostali smo šokirani kad smo malo dublje proučili predmet i sa sigurnošću možemo reći da smo mi tu osobu koja je bila gonjena i zbog sedam požara od prije dvije godine potpuno policijski obradili, tako da treba utvrditi jesu li eventualno odgovorne druge institucije koje su odlučivale o njezinoj privremenoj neubrojivosti. Kada smo je priveli i pokušali razgovarali s njom, nismo mogli doznati puno jer je bila nesuvisla, čas se smijala, čas je tužna i očito je da ima problema o kojima bi trebao brinuti netko drugi – rekao nam je izvor blizak istrazi. Potvrđeno nam je da je M.J. zapalila požar na putu od kuće prema poslu i da je na poslu i uhićena.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istražni zatvor, možda otkaz

M.J. uhićena je i 2017. zbog podmetanja sedam požara. U istražnom zatvoru provela je više od mjesec dana, no na kraju nije osuđena na zatvorsku kaznu jer je proglašena neubrojivom te joj je određeno ambulantno liječenje. Ona u HAC-u radi od 2005., a prema neslužbenim informacijama, na posao se 27. srpnja prijavila oko 13.30 h, nedugo nakon izbijanja požara. Iz HAC-a su jučer poručili da je 2017. u kaznenom postupku protiv M.J. sudski vještak odredio psihijatrijsko liječenje ambulantnog tipa te da je istaknuo kako nema opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Nakon toga utvrđena je radna sposobnost M.J. Stoga u HAC-u tad nisu imali nikakve pravne podloge za davanje otkaza. No ovaj put bi mogla dobiti izvanredni otkaz. U HAC-u su spremni, neslužbeno doznajemo, na taj potez jer je svojim činom nanijela izravnu štetu tvrtki. Zbog požara je bila zatvorena autocesta. Iz HAC-a su priopćili da će, ovisno o tijeku i nalazima policijske istrage, poduzeti daljnje korake u smislu reguliranja radno-pravnog odnosa te zaposlenice.

Na Općinskom sudu u Šibeniku su nam kazali da je za M.J. 2017. psihijatrijskim vještačenje utvrđeno da je osoba s duševnim poremećajem i da je u neubrojivom stanju i u stanju remisije počinila kaznena djela. Na sudu kažu da sudski vještak utvrđuje je li osoba ubrojiva ili ne te je li potrebno liječenje zatvorenog tipa ili ambulantno. Prema prijedlogu sudskog vještaka, za M.J. je određeno ambulantno liječenje u trajanju od šest mjeseci. Na Županijskom sudu u Šibeniku, kako navodi portal ŠibenikIN, kažu da je nakon pet mjeseci liječenja 2018. nadležni psihijatar utvrdio da se M. J. stanje znatno poboljšalo te stoga nije podnesen zahtjev za produljenje liječenja. Večernjakovi reporteri bili su i u mjestu u kojem živi M.J. U njezinoj kući smo zatekli samo majstore. No prvi rođak supruga M.J. nam je rekao da je ona prije dvije godine bila uhićena zbog podmetanja požara na svojoj, njegovoj i susjednoj parceli.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

“Bolje u zatvoru nego kod kuće”

– Tada je danima i noćima gorjelo i to svaki put kad bi otišla policija. Bio sam u strahu zbog brodova koje tu imam i stalno sam stražario, a zbog stalnih požara susjed je čak ugradio i videonadzor. Kada je otkriveno da to ona pali, svi smo se šokirali. Ne sjećam se je li možda bila na sudu neubrojiva i je li bila u zatvoru više od vremena provedenog tijekom istrage. Znam da nije bila hospitalizirana, već je dobila, mislim, samo šest mjeseci javljanja psihijatru po potrebi – rekao nam je susjed i rođak, dodajući kako je on bio odustao od kaznenog gonjenja, ali ne zna je li zbog toga ili zbog neubrojivosti prošla bez kazne.

– Samo sam je jednom pitao zašto je to napravila, a ona mi je rekla kako joj je bilo dosta svega, da se htjela maknuti od svega i da joj je bilo bolje biti u zatvoru nego ostati kod kuće – rekao nam je susjed. Kako doznajemo, M. J. je udana i majka je dvoje djece.