Nijemci istražuju više od 140 osoba zbog javnog odobravanja ruske invazije

Zbog podrške invaziji na Ukrajinu njemačke su vlasti pokrenule više od 140 istražnih postupaka protiv osoba koje su je javno podržavale. Ponajviše je to bilo zbog isticanja slova "Z" koje je postalo simbolom ruske invazije, a zapravo je od ruskih snaga korišteno kao vizualna distinkcija, jer i ukrajinska strana koristi sličnu opremu kao i ruska, iako je rusko ministarstvo obrane uvidjevši naglu "popularnost" simbola objavilo kako je stvarno značenje "Z" - za pobjedu.

Isticanje tog simbola predstavlja za njemačke vlasti kršenje jednog članka njemačkog kaznenog zakona kojim je javno poticanje i odobravanje kaznenih djela zabranjeno te podrazumijeva novčanu i moguću zatvorsku kaznu do tri godine. Samo je isticanje slova "Z" čak i zabranjeno u nekoliko njemačkih državate se smatra kako je broj prijava čak i veći samo se jedan njihov broj vodi pod posebnim statistikama u pojedinim državama. Popis njemačkih država s najvećim brojem postupaka ne iznenađuje previše, prva je Saska-Anhalt, država nekadašnje istočne Njemačke gdje živi dosta Nijemaca ruskog porijekla ali i tzv. Ruskih Nijemaca, pripadnika njemačke manjine u nekadašnjem Sovjetskom savezu koji su se nakon njegova raspada doselili u djedovinu, njih čak dva milijuna. Ukupno je 'ruskih' Nijemaca i Rusa u Njemačkoj oko šest milijuna, dosta njih već je osjetilo pritiske zbog ruske agresije.

- Slobodno izražavanja mišljenja je dragocjeni dio našeg Ustava. Svatko u Njemačkoj smije slobodno izražavati svoje mišljenje, ali sloboda mišljenja prestaje tamo gdje počinje kazneni zakon - rekao je ministar pravosuđa Bavarske Georg Eisenreich.

Da će biti progona zbog isticanja slova Z u Njemačkoj je najavljeno krajem ožujka. Najavilo je to tada nekoliko saveznih država objavivši kako će se spomenuti članak doista i primjenjivati u slučaju isticanja spornog simbola. Službena državna politika to je i podržala.

- Z je postalo simbolom autoritarnog režima koji je započeo strašnu agresiju kršeći međunarodni zakon, gušeći slobodu govora čineći laži normalnima - rekao je Michael Roth iz SPD-a.

No, sada će se također i vidjeti koliko je članak kaznenog zakona provediv jer već pri najavi je Jörg Heidrich, odvjetnik specijaliziran za IT te član regulatornog tijela Njemačkog vijeća za medije najavio kako bi odluka mogla predstavljati 'velike pravne poteškoće'. Po njemu, moglo bi se dogoditi da 'provokatori' slovo Z koriste i predstavljaju na graničan način zbog čega će biti teško dokazati kazneno djelo. Bilo je već i tada slučajeva da je slovo Z bilo istaknuto, primjerice, na vozilu ili na ruskoj zastavi ali koji su bili na privatnoj površini. Vijest o pokretanjima postupaka stigla je nešto više od tjedan dana nakon prosvjeda održanih u njemačkim gradovima Berlinu, Hannoveru i Frankfurtu iako su paralelni prosvjedi za Ukrajinu bili daleko brojniji.

No, zaključak je britanskih medija i u njima konzultiranih stručnjaka, kako se radi o prosvjedima organiziranima iz Kremlja pa su se oni istodobno odvijali i u Dublinu kao i u Ateni iako su svi ti gradovi stotinama kilometara međusobno udaljeni. Ne trebamo podsjećati na proruske prosvjede u Srbiji, kao i u Republici Srpskoj gdje ih je organiziralo tamošnje krilo Noćnih vukova, Putinova 'privatnog' moto-kluba. Ili u Limassolu koji nazivaju ciparskom Moskvom zbog velike ruske populacije. Tamo su razapeli rusku zastavu veličine nogometnog igrališta. Pretpostavlja se da je taj val prosvjeda organiziralo Rossotrudnichestvo, ruska agencija za pomoć dijaspori. Najveći je prosvjed bio upravo u Berlinu 3. travnja koji je okupio 900 osoba u 400 vozila pri čemu je privedena jedna ženska osoba zbog isticanja slova Z. Interesantno je u Armeniji gdje se paralelno odvijaju prosvjedi za i protiv Rusije, pri čemu ove prve organiziraju tamošnji komunisti. Interesantno je i koje zemlje službeno otvoreno podržavaju Rusiju, kao i one koje to čine ne čineći ništa ili nastavljajući odnose bez spominjanja rata, i to čine iz različitih motiva i razloga. Jasno kako je to Bjelorusija s čijeg teritorija Rusi i napadaju Ukrajinu, pa onda Kuba, Nikaragva, Venezuela i Kirgistan. Onda je tu Sirija koja je podržala kremaljsko priznanje odmetnutih ukrajinskih pokrajina.

Invazija je nastupila zbog provokacija NATO-a, stajalište je Irana. Ruske poteze nisu osudili Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudjska Arabija koje zauzimaju neutralnu poziciju, kao i Kazahstan koji se suzdržava od javnog stajališta ali koji nije podržao Rusiju te nije poslao vojsku u Ukrajinu. Stajalište Kine, poznato je, ne zadovoljava Zapad, ova velika sila nije zauzela jasan stav prema invaziji Ukrajine. Armenija je glasala protiv izbacivanja Rusije iz Vijeća Europe. Interesantno je kako Rusiju javno podržava i Eritreja koja je jedina, uz Rusiju dakako, u UN-u glasala protiv istrage ratnih zločina u Ukrajini. Iako i sama ima brojnih sličnosti s Ukrajinom, Eritreja je odabrala Rusiju ponajprije zbog svojeg predsjednika Isaiasa Afwerkija pod kojim je pravo na slobodu mišljenja niže i od onog u Sjevernoj Koreji, zadnji su na popisu 180 zemalja Reportera bez granica. Još je niz afričkih zemalja u kojima Rusija ima utjecaja pa se nisu javno deklarirale protiv invazije. Podršku invaziji dala je i vojna hunta Myanmara dok stajalište Sjeverne Koreje vjerojatno ne treba pogađati.