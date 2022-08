Ni zgrade više ‘nemaju strpljenja’ za predugu obnovu pa se urušavaju

Izgleda da ni zgrade oštećene u potresu više “nemaju strpljenja” za sporost državne administracije u obnovi, pa “same ubrzavaju postupak”. Tako se i veća stambena zgrada u Frankopanskoj ulici 11 u Sisku u srijedu rano ujutro urušila, nakon što više nije mogla izdržati posljedice utjecaja atmosferilija. Srećom, iako se urušavanje dogodilo u samom središtu Siska, u blizini autobusnog i željezničkog kolodvora, nitko nije stradao. Pa i uvodnik može biti u ovom tonu, a ne nekrolog žrtvama (ne)obnove.

A kuća, koja je bila u lošem stanju i prije potresa, “kriva je” što je bila pod zaštitom Ministarstva kulture.

”Zgrada, čije su pročelje krasili brojni ukrasi, sagrađena je početkom 20. stoljeća, a osim u stambene, nekad je korištena i za ugostiteljske namjene. Imala je veliku ambijentalnu vrijednost i jedan je od rijetkih primjera tako oblikovane secesije u Sisku”, opravdao je Konzervatorski odjel Ministarstva kulture odluku da se objekt ne ruši odmah nakon potresa, unatoč crvenoj naljepnici i ugrozi stanovnika.

Bilo je nakon potresa naloženo i hitno uklanjanje te zgrade, no njezina kulturna vrijednost, prema mišljenju konzervatora, bila je takva da je odlučeno sačuvati njezino vanjsko pročelje, a ostale dijelove objekta srušiti, što je zakompliciralo situaciju jer su se morali izraditi dodatni projekti i elaborati. A to u procesu obnove znači mjesece i godine čekanja. Državni inspektorat 15. travnja ove godine napokon donosi odluku o uklanjanju dijela objekta, a zid pročelja trebalo je sačuvati podupiranjem. No, četiri mjeseca nije bilo dovoljno da se to napravi i zgrada nije izdržala te se gotovo 20 mjeseci nakon potresa urušila, pri tome uništivši i skelu postavljenu kao zaštitu za pješake. Ta “zaštita” pokazala se slabom “u srazu” s teškim betonom koji je otpao s građevine.

I tako ispada da se zgrada “sama odlučila” za očuvanje života Siščana. Urušila se rano ujutro, nikoga nije poklopila. A oko podneva, sedam sati nakon njezina urušavanja, država je počela raditi ono što nije radila gotovo punih 20 mjeseci. Unatoč tome što je pod zaštitom kulture i unatoč bačenom novcu na brojne elaborate i projekte – zgrada je jučer do temelja uklonjena po nalogu Stožera civilne zaštite. Bez natječaja, jer je postupak bio hitan. A sve zato što je sama zgrada “dokazala” sustavu da je opasna za ljude, što su struka i Siščani govorili od prvih dana nakon potresa.