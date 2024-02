Nevjerojatno otkriće španjolskih istraživača: U drevnim predmetima otkriven metal koji nije sa Zemlje?

Tehnika obrade metala u doba iberijskog brončanog doba od prije 3.000 godina bila je daleko naprednija nego što smo mislili, sugerira to nevjerojatna analiza koju su objavili istraživači Nacionalnog arheološkog muzeja Španjolske. Naime, zlatni predmeti pronađeni još ranije u selu Villena sastavljeni su djelomično i od željeza kojeg inače nema na Zemlji, već ga možemo pronaći samo u meteoritima.

Blago Villene inače je bilo otkriveno od prije više od 60 godina, i to 1963. u današnjem španjolskom gradu Alicante, a 66 uglavnom zlatnih narukvica, posuda i drugih predmeta danas se smatraju jednimn od najvažnijih predmeta brončanog doba. Ipak, istraživači predvođeni voditeljem Salvadorom Rovirom-Llorensom otkrili su kako neki predmeti nemaju samo zlato, prenosi Science Alert.

A new analysis at Spain’s ‘Institute of History’ of ancient artifacts find they were made with 'alien metals' 3,000 years ago.



The Treasure of Villena - a hoard of 59 gold-plated objects found in 1963 - had two pieces containing meteoric iron, an early-universe protoplanetary… pic.twitter.com/aDmtvokHMW