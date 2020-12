Neumorni kutinski inovator i u borbi protiv korone ima uspjeha: Svi žele njegov uređaj

Neumorni kutinski inovator i poduzetnik Stjepan Sviben (60) nije dopustio da ova pandemija koronavirusa utječe na njegovu kreativnost, već je, upravo suprotno, pronašao način kako ljudima olakšati borbu s pandemijom.

Osmislio je još proljetos, i patentirao, uređaj za dezinfekciju prostora naziva CroFog C19, za kojim sada vlada velika potražnja. Svibenu, invalidu Domovinskog rata i lanjskom viceprvaku Hrvatske u streljaštvu, specijalnost je automatika upravljanja proizvodnim procesima, ali i sve vezano uz rotacijske strojeve, ispitivanje instalacija i strojeva te industrijsku elektroniku. U svojoj radionici popravlja i osmišljava razne uređaje te je do sada je osmislio i patentirao cijeli niz uređaja i strojeva za dezinsekciju (zaprašivanje komaraca i ostalih insekata).

– U proljeće, kada je krenula korona, veliki broj tvrtki koje se bave dezinfekcijom i s kojima surađujem, počela su mi donositi raznorazne kineske „hobi-prskalice“ na popravak da ih prilagodio, prenamijenio i osposobio za dezinfekciju. To me potaklo da i sam osmislim nešto tehnološki naprednije i kvalitetnije od tih kineskih uređaja. Klijenti su mi bili dali, obzirom na tadašnje okolnosti, svega sedam dana da osmislim jedan ozbiljan stroj za profesionalno dezinficiranje te sam napravio s prototip s regulacijom snage i kapaciteta za dezinfekciju i malih ureda i velikih tvorničkih hala. Prvi testovi su se pokazali odličnima i krenula je potražnja, a s njom i proizvodnja. Danas gotovo da nema DDD tvrtke u Hrvatskoj koja nema mojih najmanje četiri do pet uređaja, a neke i desetak njih – kazuje Stjepan Sviben, vlasnik i direktor tvrtke VEMAMEDIA d.o.o.

Foto: Privatne fotografije

On ističe kako je njegov izum jedinstven u svijetu, ne samo zbog jednostavnosti uporabe, već što ne postoji trenutačno uređaj koji objedinjuje toliko različitih funkcija u sebi. Cro Fog C19 može dezinficirati male i velike prostorije, služiti za špricanje zaštitnih sredstava na biljke te njihovo liječenje u plastenicima, služi i za zaprašivanje i komaraca, ali i ostalih insekata, te se može koristiti i u poljoprivredi kod raznih namjena sjetve uz malu potrošnju repro – materijala, a samim time i zagađenje okoliša.

Uz Cro Fog C19 Sviben je osmislio i nekoliko manjih sličnih uređaja za kućnu uporabu, a osim tvrtki za dezinfekciju uređaje kupuju i javne ustanove, bolnice, hoteli, domovi az starije i nemoćne, itd.

Ponosan je, dodaje, i na razvoj Cro Fog sterilizatora na bežični pogon u kojemu mu je pomogao i veliki Samsung – čije baterije za napajanje i bežično korištenje ima kao sastavni dio svog novog patenta.

– To je moj normalni tijek rada i poslovanja – red inovacija, red testiranja, red primjene… Popravljajući mnoge strojeve u zadnjih 30 godina ja sam uvidio sve njihove mane i nedostatke, te svojim inovacijama popravio i unaprijedio ne samo njih, nego napravio potpuno nove uređaje, poboljšanih rješenja. Znaju to i moji klijenti koji mi često dolaze s nekim konkretnim problemom da ga riješim. Tada se “zatvorim” u svoj „ured“, tj. radionicu iz koje ne izlazim dok ne nađem rješenje – napominje Sviben koji je zadnjih godina poznat po svom uređaju protiv komaraca koji je mnogima olakšao život zadnjih godina kada su se ovi napasnici pojavili u iznimno velikom broju.

U svojoj obiteljskoj tvrtki Stjepan radi uz svoja dva sina Roberta i Sašu, te snahu Martinu koja je zadužena za prodaju, nabavu materijala, oslikavanje uređaja, dok i supruga Vesna te još nekoliko drugih članova obitelji imaju svoja zaduženja.

– Prva misao mi je uvijek bila na pameti da moram napraviti nešto zbog čega mi djeca ne bi morala otići “trbuhom za kruhom”, te da pod stare dane ne ostanem sam, da mogu viđati svoje unuke kad želim, a ne da žive u drugim državama, da im ovdje osiguram pristojan život. A smatram da se u Hrvatskoj poštenim radom može dovoljno zaraditi za normalan život, a moja obitelj je na dobrom putu da sve tako i bude – rekao nam je Stjepan Sviben.