Zgražanje na Glavnom kolodvoru: Stvara se red, blagajnica ručno piše karte, a druge spokojno gledaju

Vlak slovi kao najsigurnije, najugodnije, najpovoljnije i najekološkije prijevozno sredstvo. Sve to vrijedi, ali ne u Hrvatskoj. U to su se mogli uvjeriti mnogobrojni putnici koji su prekjučer, u subotu, odlučili rano ujutro vlakom otići u Ljubljanu. Neki od njih na jednodnevni izlet kako bi uživali u ljubljanskom adventskom ozračju. A zahvaljujući Hrvatskim željeznicama, ta je avantura počela prilično loše. Uz mnogo nevjerice, zgražanja, pa čak i ljutnje. Jer ono što je putnike dočekalo na Glavnom kolodvoru, na blagajni za međunarodni prijevoz, bilo je toliko nevjerojatno i nelogično da mnogi nisu mogli vjerovati da se to zbiva u 21. stoljeću. Bio je to povratak u prošlo stoljeće. Iako su putnici na blagajnu došli i više od pola sata prije polaska vlaka, mnogi su ostali bez kupljenih karata i morali su u zadnjim trenucima uskakati u vlak bez kupljene karte, a oni rijetki koji su karte ipak uspjeli kupiti platili su ih skuplje nego što je trebalo te su na kraju tijekom cijelog putovanja do Ljubljane u vlaku stajali ili sjedili na podu u hodnicima vlaka.

Jedna se ubija od posla, druge gledaju

Uglavnom, vlak za Ljubljanu polazio je u 7.05, a red za kupnju karata počeo se stvarati već 40-ak minuta prije polaska vlaka. Zato što na željezničkom kolodvoru glavnog grada zemlje koja se voli hvaliti i busati u prsa da je turistička, i koja u najvećoj mjeri od turizma i živi, postoji samo jedna blagajna za međunarodni prijevoz. A onda se još dogodi da, eto, baš za adventski vikend padne interni računalni sistem pa se službenica na blagajni ne može pri izdavanju karata koristiti računalom. Jedino što joj je preostalo bilo je ručno ispisivanje karata uz pomoć indiga kako bi joj od svake izdane karte ostala kopija.

Ali, nije ni to sve. Dok se ta jedna službenica na međunarodnoj blagajni batrgala s ručnim ispisivanjem pojedinačnih računa, službenice na ostalim blagajnama za domaći prijevoz, koje su bile koji metar dalje od prezaposlene kolegice, spokojno su sjedile i gledale što se događa. Kada su putnici nervozno i ljutito negodovali i protestirali tražeći da se i one uključe u prodaju karata jer se vrijeme za polazak vlaka sve više primicalo, a red je postajao sve dulji i dulji, one su uzvraćale da to ne mogu učiniti jer ne mogu prodavati karte za međunarodni prijevoz.

– Ne mogu vjerovati. Zar ne možete i vas dvije uzeti te račune i ispisivati ih kako bi se ubrzala kupnja karata?! – u nevjerici se dvjema službenicama obratio jedan putnik.

– Nažalost, karte za Ljubljanu može vam izdati i prodati samo ta jedna kolegica – kazale su mu one, nakon čega su padali razni ljutiti komentari svih ostalih putnika koji su stajali u redu. Za mnoge je to što se događa bilo sramotno i apsolutno neprihvatljivo.

Olovka i indigo papir

Ali, nije ni to opet sve. Nitko nije mogao kupiti ni povratnu kartu, već samo onu u jednom smjeru te je u Ljubljani opet morao kupiti kartu za povratak u Zagreb.

Ali, nije ni to sve. Da bi se cijela ta gužva ubrzala, putnici koji su išli u grupama – pa su kupovali dvije, tri i više karata – predlagali su da službenica na jednom računu ispiše i obračuna više karata.

– Nažalost, ne mogu to učiniti. Na svakom računu mogu ispisati i obračunati samo jednu kartu – uzvraćala je službenica na blagajni, dok su putnici koji su stajali u redu bili u posvemašnjoj nevjerici.

Ali, nije ni to sve. U Ljubljanu su krenule manje i veće grupe putnika koje su željele kupiti povoljnije grupne karte, ali ni pravo na povoljnije putovanje na kraju nisu mogle ostvariti. Naime, pojedinačna povratna karta za Ljubljanu i natrag stoji 18 eura. No postoji i najpovoljnija ponuda nazvana "CityStar“ koja podrazumijeva da jedna karta vrijedi za maksimalno pet osoba i stoji ukupno 59,40 eura, što znači da bi svakoga od tih pet putnika povratna karta do Ljubljane i natrag, umjesto 18 eura, stajala 11,88 eura. U subotu svi oni koji su planirali iskoristiti taj grupni popust, a bilo ih je dosta, ostali su kratkih rukava jer se iz posve nerazumljivih razloga nije mogla iskoristiti ta ponuda.

– U Ljubljanu nas putuje šest. Molim vas, možete li nam na tom jednom računu ispisati, izdati i obračunati šest povratnih karata, i to tako da nam uračunate paket od pet povoljnijih karata, plus jednu dodatnu po normalnoj cijeni – kazala sam službenici na blagajni deset minuta prije polaska vlaka, nakon što sam sa svojim društvom više od pola sata stajala u redu. U tom trenutku iza nas bilo je još 50-ak nervoznih putnika.

– Nažalost, ne mogu vam prodati povratne karte. Morat ćete sad kupiti samo karte do Ljubljane, a onda ćete u Ljubljani opet morati kupiti karte za Zagreb. Usto, ne mogu vam na jednom računu obračunati svih šest karata već moram ispisati svaki račun pojedinačno. I zbog svega toga ne mogu vam omogućiti ni kupnju tog povoljnijeg paketa – s neugodom u glasu i na licu kazala mi je službenica koja je onda pokušavala što brže ručno, olovkom ispisati šest pojedinačnih karata prebacujući pritom stalno indigo papir kako bi joj od svakog tog računa ostala i kopija. Unatoč njenoj brzini, to je ipak potrajalo pa je nas šest na kraju, nakon više od pola sata čekanja u redu, u vlak uspjelo ući koju minutu prije njegova polaska.

Foto: Božena Matijević

Stajalo se sve do Ljubljane

Pritom smo i oštećeni za 30,60 eura jer nismo mogli ostvariti povoljniju kupnju. Umjesto da smo za nas šest povratne karte za Ljubljanu platili 77,40 eura, na kraju su nas pojedinačno kupljene karte stajale – 108 eura. To isto dogodilo se i drugima.

Ali ni ulazak u vlak nije označio kraj mukama jer je u vlaku bila neopisiva gužva. Puni su bili kupei i hodnici svih vagona. Konačno, vlak je iz Zagreba krenuo s nekih sedam-osam minuta zakašnjenja jer se čekalo da se u vlak ukrcaju, točnije uguraju svi oni putnici koji su trčali od blagajne, a karte ipak, unatoč dugom čekanju, nisu uspjeli kupiti. I tako su mnogobrojni putnici, nagurani kao sardine u hodnicima svih vagona vlaka, u subotu stajali tijekom više od dva sata vožnje do Ljubljane. Nakon nekog vremena neki su i posjedali na pod hodnika vlaka pa se, zbog te gužve, nikuda nije moglo maknuti. Ipak, unatoč tome što su mnogi putnici već na blagajni Glavnog kolodvora negodujući zbog onoga što su doživjeli ljutitim glasom najavili upućivanje prigovora i zahtjeva za povratom novca te činjenici da su na kraju tijekom cijelog putovanja do Ljubljane u vlaku morali stajati ili sjediti na podu, u hodniku jednog vagona vrlo se brzo zaorila pjesma pa se do Ljubljane početno nezadovoljstvo ublažilo i raspršilo.

Čeka se reakcija iz HŽ-a

O svemu navedenom tražili smo i reakciju Hrvatskih željeznica. Zašto su u subotu putnici za Ljubljanu doživjeli sve navedeno, zašto se posao u takvoj situaciji nije mogao organizirati te obaviti drugačije i logičnije, što automatski znači i brže, zašto putnici nisu mogli kupiti povratne karte, kao i povoljnije pakete karata te hoće li putnici koji su bili izloženi većem trošku moći tražiti i dobiti povrat preplaćenog novca i zašto se ne uvedu dodatni vagoni ako se zna da je u predblagdansko vrijeme povećan interes putnika na nekim linijama - sve su to pitanja koja smo uputili HŽ-u. Odgovore ćemo objaviti kada ih i ako ih dobijemo.

