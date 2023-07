Novo nevrijeme stiže već u srijedu: No pravo zahlađenje tek slijedi

Ciklona sa središtem južno od Islanda premješta se prema Velikoj Britaniji i Skandinaviji, a greben azorske anticiklone proteže se iznad Sredozemnog mora. Njih razdvaja mlazna struja i kao atmosferska rijeka donosi nestabilan vlažan zrak s Atlantika nad zapadnu Europu. Dolaskom nad Alpsku prepreku grana se u sjevernu i južnu struju i razdvaja rolu zračne mase na jugu od hladnije nestabilne sjeverno od Alpa, piše N1.

Danas se očekuje sunčano u promjenjivu naoblaku, a u planinskim predjelima moguć je i pokoji pljusak. Na Jadranu i podno Velebita će puhati slaba ili umjerena bura koja će poslijepodne oslabjeti i skrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će od 25 do 29, uz obalu i na otocima od 29 do 33 °C.

U utorak ujutro može se očekivati magla iako će dan biti uglavnom sunčan uz uz promjenljivu naoblaku. Navečer su u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti mogući pljuskovi i grmljavina povezani s nestabilnostima koje će se formirati nad Alpama.

I onda će u noći na srijedu oslabljena hladna fronta prijeći preko naših sjeverozapadnih krajeva unutrašnjosti i sjevernog Jadrana uz pljuskove, grmljavinu i udare vjetra. Na Jadranu će navečer zapuhati jugo. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 13 do 16 na Jadranu od 19 do 23. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31, na Jadranu od 30 do 33°C.

Nakon srijede čeka nas opet malo sunca, a onda krajem tjedna slijedi nova promjena vremena, zahlađenje i obilne oborine praćene pljuskovima, grmljavinom i jakim mahovitim vjetrovima. Zahladit će čak 5 do 7 stupnjeva. Značajnija promjena vremena očekuje se opet krajem idućeg tjedna kada bi mogla donijeti nove nevere i jaku, te olujnu buru duž cijelog Jadrana.

