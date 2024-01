Neregistriranom skloništu zabranjen rad, psi premješteni: 'Očekujemo i sankcioniranje prekršitelja'

Udruga Prijatelji životinja izvijestila je kako je, nakon nekoliko prijava, veterinarska inspekcija zabranila rad Veterinarskoj ambulanti Crikvenica d.o.o. na adresi gdje, kao pravna osoba, obavlja i djelatnost skloništa za nezbrinute životinje. Iz Državnog inspektorata naredili su i da se osam pasa, smještenih na lokaciji koja nije registrirana kao sklonište niti nema uvjete, premjesti u druga registrirana skloništa.

"Poražavajuće je da su udruge za zaštitu životinja prisiljene biti nadzorno tijelo i obavljati posao inspekcije. Inače, kada upozorimo na kršenja zakona, najčešće dobivamo šablonske odgovore da inspekcijskim nadzorom nisu utvrđene nepravilnosti i da je sve u skladu sa zakonskim propisima. U ovom slučaju došlo je do pozitivnog ishoda zahvaljujući angažiranju odvjetnika i našoj upornosti", ističe Udruga.

Kako se podsjeća, psi i mačke dosad su se više od četiri godine smještali u neregistrirano sklonište na adresi različitoj od one prijavljene u Upisnik kućnih ljubimaca, za koje je Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o. dobila dozvolu za rad, a koje je zatvoreno. Time je, dodaju iz Udruge, kontinuirano i svjesno kršila Zakon o zaštiti životinja i Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje. Prijatelji životinja početkom studenoga 2023. godine prijavili su sve veterinarskoj inspekciji i inspekciji rada.

"Zapanjilo nas je što veterinarska inspekcija najmanje četiri godine nije reagirala na nezakonit rad skloništa u Crikvenici. Nevjerojatno je da nije provela nadzor nad skloništem iz kojega bi saznala da se psi i mačke uopće ne nalaze na adresi odobrenoga skloništa koja se navodi na internetskim stranicama Jedinstvenog informacijskog centra (JIC) Ministarstva poljoprivrede ili pak na činjenicu da se životinje smještaju u sklonište koje nema valjano rješenje o ispunjavanju prostornih, smještajnih, higijenskih i logističkih uvjeta za obavljanje djelatnosti skloništa", poručuju te naglašavaju kako skloništa moraju svaku životinju upisati u JIC.

Također, iz Udruge navode da su prije tri godine od Državnog inspektorata zatražili da napravi reviziju rada svih skloništa u Hrvatskoj, no kako se to nije dogodilo: "Zgroženi smo što inspekcija ne reagira na očite nepravilnosti, koje može lako vidjeti već samim uvidom u JIC, npr. da životinje u skloništu nisu kastrirane. I jedinice lokalne samouprave, koje obilato financiraju privatne tvrtke koje vode skloništa, trebaju od njih tražiti sve potrebne evidencije, jasne izvještaje s fotografijama svakoga psa od dojave, hvatanja, veterinarske obrade, smještaja, oglašavanja, kastracije, cijepljenja do udomljavanja, kao i transparentan rad i mogućnost redovite kontrole".

"Zahvaljujemo volonterima koji će izmještenim psima iz neregistriranog skloništa u Crikvenici tražiti domove i koji se svakodnevno angažiraju kako bi skloništa na njihovu području poslovala transparentno, zakonito i u cilju udomljavanja životinja. Nakon zatvaranja skloništa i premještanja pasa, očekujemo i sankcioniranje prekršitelja, i to bez pokušaja zataškavanja i odugovlačenja postupka. Nedopustivo je da nadležne institucije i same čine prekršaje!”, zaključuju Prijatelji životinja.