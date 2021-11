Neredi u Beču na prosvjedu protiv covid mjera: Policiju gađali bocama, ona uzvratila suzavcem

U Beču je danas održan masovni prosvjed protiv covid-mjera austrijske vlade i najavljene obveze cijepljenja od 1. veljače 2022. godine. Na prosvjedima se okupilo, prema izvješću policije oko 40.000 sudionika, a prema riječima organizatora, austrijske krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) na čelu s kontroverznim Herbertom Kicklom, koji je korona pozitivan pa je morao biti u karanteni, oko 100.000 ljudi. I to ne samo iz Beča i okolice nego iz raznih dijelova Austrije, ali i inozemstva. Prosvjednici su stizali, vlakovima, autobusima i osobnim automobilima.

Prosvjedi su održani na tri velike bečke lokacije: Jesuiten Wiese, Trgu ljudskih prava i Heldenplatzu (Trg Junaka), nedaleko sjedišta austrijske vlade, gdje je bilo središnje okupljalište, a osiguravalo ih je više od 3.000 policajaca, dio njih s policijskim psima.

“Sloboda”, “Tako je počelo 1938.”, “Schallenberg= Mengele” itd. samo su neki od natpisa koje su nosili prosvjednici stavivši si na ruku žutu zvijezdu, kao što su morali nositi Židovi u vrijeme nacističkog režima, a na zvijezdu su prilijepili natpis “necijepljen”. Tražili su, između ostalog, i ostavku austrijske vlade.

Foto: LEONHARD FOEGER Demonstrators hold flags and placards as they gather to protest against the coronavirus disease (COVID-19) measures in Vienna, Austria, November 20, 2021. The placard reads: "For the truth, no to mandatory vaccination, protect our rights." REUTERS/Leonhard Foeger

Gomile prosvjednika palile su baklje, gađali pivskim konzervama i staklenim bocama, ali i raznim pirotehničkim sredstvima policiju, zbog čega je policija na Burgtoru, odnosno ulazu na Heldenplatz u smjeru bečkog dvorca Hofburg, u sukobu s prosvjednicima, koji su postali nasilni, morala upotrijebiti suzavac. Jedan od sudionika, kako je izvijestila policija, pokušao je policajcu oteti službeni pištolj iz korica, te je uhićen.

Rezultat tih incidenata, kako javlja austrijska televizija ORF, je više od desetak uhićenih i mnoštvo prijavljenih jer nisu nosili obvezne FFP2 maske. Zakonska je odredba za prosvjede s više od 50 sudionika FFP2 maska ili 2G-pravilo, znači da prosvjednik mora biti cijepljen ili oporavljen od zaraze koronavirusom. A to naravno nije bio slučaj, jer je riječ uglavnom o antivakserima, među koje su se ubacili i krajnji desničari i huligani, stvarajući predvečer “eksplozivnu” situaciju, tako da prosvjed nije, kako se očekivalo, prošao u posve mirnom ozračju.

Ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer oštro je kritizirao prosvjednike koji su nosili žutu, Židovsku zvijezdu s natpisom “necijepljen” istaknuvši:

- Upotrebom žutih zvijezda s natpisom -necijepljen- aktivisti su se pokušali predstaviti kao žrtve progona i izjednačiti se s žrtvama NS režima. To, ne samo da je neukusno nego se umanjuje zločine nacionalsocijalista i vrijeđa milijune žrtava NS-diktature i njihovu rodbinu.

Nehammer je poručio kako je “potpuno neprihvatljivo” da jedna stranka zastupljena u parlamentu organizira i promovira okupljanje na kojem se napada policajce i čine kaznena djela”. Iako ih ministar nije imenovao riječ je o krajnjim desničarima FPÖ-a, izvještavaju mediji, uz opasku kako će narednih dana biti još mnogo govora o incidentnom bečkom prosvjedu.