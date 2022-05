Neposlušni župnik pisao biskupu: Je li na pomolu rješavanje 'hercegovačkog slučaja'?

Hercegovački slučaj, otvorena rana na tijelu Katoličke crkve u Hercegovini, kao da se počeo raspetljavati. Na to upućuje javno dopisivanje koje se ovih dana odvijalo između mostarsko-duvanjskog biskupa mons. Petra Palića i fra Stanka Pavlovića, župnika iz Gruda, kojega biskupijske vlasti drže nelegalnim upraviteljem župe (od biskupa je imenovan upravitelj župe Grude u susjednim Ružićima). No podržavaju ga vjernici i on prebiva u Grudama, premda mu crkvene vlasti odriču i pravo da nosi titulu "fra" ispred svoga imena jer je izbačen iz franjevačkog reda.