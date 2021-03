Neobjašnjiva tutnjava uznemirila San Diego: Nitko ne zna o čemu je riječ

Građani San Diega u SAD-u od prošle su srijede uznemireni jer se taj dan u poslijepodnevnim satima osjetilo misteriozno podrhtavanje nalik na potres. Prvo se mislilo da se zaista i radi o potresu ili da je riječ o vježbama vojnih zrakoplovaca, no zasad nitko ne preuzima odgovornost.

Prozori su se zatresli, a psi uznemirili kada je došlo do ''eksplozije'' nepoznatog zvuka, prenosi The San Diego Union-Tribune, no još uvijek nije utvrđeno odakle dolazi zvuk koji su građani čuli još prošlog mjeseca, a prije toga i prošle godine.

Iz geološkog instituta naveli su da se nije radilo o potresu jer se vremenski period ne poklapa, a kad je jedan vojni dužnosnik kazao kako se možda radi o vježbama u kampu Pendlenton, gdje se vojnici koriste oružjem, glasnogovornik vojske odbacio je tu tezu, govoreći kako je ta vježba u srijedu bila otkazana.

Odgovornost odbacuju i iz vojnog zrakoplovstva u San Diegu, govoreći kako nitko od njih nije tada bio u zraku.

Neki tvrde kako je do toga došlo zbog promjene u atmosferskom tlaku, no još uvijek nije stigla nijedna potvrda koja bi mogla objasniti te okolnosti, a ovakvi fenomeni pojavljuju se diljem svijeta, pa neke zemlje čak i imaju nazive za njih – ''mistpoeffers'' u Belgiji i ''uminari'' u Japanu.