Prije obnove Fond mora nabaviti namještaj i zaposliti tri direktora

Što je dosad napravljeno? Pa evo, imamo 42 radna stola, 16 uredskih komoda i tamo je još 66 hidrauličnih stolaca. Takav bi odgovor uskoro mogli davati iz Fonda za obnovu ne pokrenu li se konačno radovi u Zagrebu, ali i drugim županijama koje su protekle godine nastradale u potresu.

Isplata novčanih naknada

Nabavlja Fond, osim navedenog, i poličare te konferencijske stolove, ali i radnike. Prijave na natječaj za četiri radna mjesta završile su jučer, a tražili su se sve redom direktori, i to jedan u sektoru za financije, jedan u sektoru za pravne, zajedničke i opće poslove te jedan koji će, godinu dana nakon zagrebačkog potresa, voditi “pripremu i organizaciju obnove”. Također, jedno mjesto novozaposlenih pripada budućem savjetniku ravnatelja Fonda Damiru Vanđeliću.

Neće oni, naravno, sami sjediti u Dežmanovoj, gdje je sjedište Fonda te adresa za koju se kupuje namještaj, smjestit će se onamo i trenutačnih 18 zaposlenih ljudi, kao i još 30 koji, objasnili su nam iz Fonda, dolaze na “posudbu” iz različitih ministarstava. Radna snaga, s obzirom na obujam posla obnove, jasna je, jer ljudi su to koji će obrađivati niz zahtjeva, prijava i ostale papirologije, a kad smo već kod dokumenata, pitali smo u Fondu koliko je dosad isplaćeno novca za nužne popravke u Zagrebu te koliko je pristiglo zahtjeva za obnovu.

– Fond za obnovu dosad je od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zaprimio 315 rješenja za isplatu novčanih naknada i sve su isplate odrađene u roku od pet dana. Od toga, 314 rješenja odnosi se na grad Zagreb, gdje je ukupno isplaćena 12,020.167,41 kuna – u lipu bili su precizni iz Fonda. Što se samih zahtjeva za obnovu tiče, rezultat je i dalje vrlo jednostavan, nula.

– Zahtjeve za obnovu, jednako kao i zahtjeve za isplatu novčanih naknada građani podnose Ministarstvu graditeljstva, koje ih obrađuje te izdaje rješenja koja upućuje Fondu za obnovu na provedbu.

Fond do danas nije dobio nijedno rješenje o obnovi, a prema našim informacijama, Ministarstvo je do 9. ožujka zaprimilo 611 zahtjeva za obnovu u Zagrebu – kazali su nam u Fondu, gdje smo potražili i odgovor na pitanje kad će, zaista i fizički, početi radovi na obnovi grada. Kažu nam da i to ovisi o Ministarstvu.

Prvo Ministarstvo pa fond

– Nadamo se da će prva rješenja o obnovi uskoro početi stizati u Fond, nakon čega se pokreće postupak obnove – objašnjavaju nam u Fondu, pa tako otkrivaju možda i činjenicu koja najviše koči proces koji Zagrepčani čekaju već 12 mjeseci. Papiri se skupljaju na jednoj strani, a posao bi se trebao raditi na drugoj.

Podsjetimo, Fond za obnovu osnovan je krajem lanjskog listopada kao “glavno provedbeno tijelo čija je uloga obavljanje stručnih i drugih poslova pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove”, ali on sam ne bavi se zahtjevima. Ili, točnije, sve što netko treba i želi napraviti oko svoje zgrade, mora reći Ministarstvu graditeljstva, koje zahtjev obrađuje i “spušta” Fondu, kako bi se otamo dodijelio novac ili raspisao natječaj za određeni posao.

Brzina Fonda ovisi, tako, o brzini ministarstva, a hoće li ona iz prve barem u drugu, ako ne i treću, Zagrepčani se nadaju vidjeti barem do prve godišnjice potresa 22. ožujka. Što se same javne nabave tiče, u Fondu je ove godine u planu naći različite projektante, koordinatore, građevinske radnike, ljude koji će napraviti studije tipskih gradnji novih kuća, kao i tipskih rješenja elemenata konstruktivne obnove zgrada,wali i one koji će izraditi razne prometne studije. Tu su i različite vrste kontrole postupaka, a za usluge operativne koordinacije privremenog stambenog zbrinjavanja raspisan je natječaj vrijedan 198 tisuća kuna.