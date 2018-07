Nema dokaze da je bolestan: Pobjegao s djevojkom i ostavio sina?

Robert Matalin tvrdio je kako se bori sa zloćudnom bolešću zbog čega je dobio gotovo pola milijuna kuna donacija kako bi se liječio u inozemstvo, no čini se kako bi to sve mogla biti velika obmana.

Matalin je tvrdio da boluje od akutne mijeloične leukemije, no ekipi Provjerenog nije pokazao nikakve nalaze koji to potvrđuju, a tvrdio je i da je pacijent doktorice Sandre Bašić-Kinde, no ona je to opovrgnula pred kamerama.

Tvrdio je i kako se može liječiti u samo tri zemlje u svijetu - SAD-u, Turskoj i Njemačkoj što također nije istina jer se haploidentična transplantacija provodi i u Hrvatskoj.

Nakon emitiranja Provjerenog oglasili su se i članovi njegove obitelji. Martin Matalin, Robertov brat, na Facebooku je napisao kako je njemu i njegovoj obitelji žao što je njegov brat iskoristio i zloupotrijebio povjerenje ljudi. Napisao je i kako je USKOK blokirao Robertove račune.

Foto: Screenshot

- USKOK mu je blokirao račune tako da će novac prikupljen vašom mukom državne institucije nadam se prebaciti u prave ruke onih kojima je to potrebno - napisao je Martin i dodao kako Robertu 'plan nije u potpunosti uspio'.

Čini se kako je Robert pobjegao sa svojom djevojkom Doris i ostavio sina. O situaciji se oglasila i rođakinja Dijana Podhraški. ona je napisala kako bi mu 'pljunula u lice' da ga vidi' te je objavila i poruke koje je s njim razmijenila.

- Nemam riječi kojim bi opisala kako se svi osjećamo - napisala je Dijana i dodala da su mu svi vjerovali na riječ i da im nije bilo na kraj pameti da traže dokumentaciju o bolesti. Status možete pogledati OVDJE.

- Sad kad se sve otkrilo i mi lupamo glavom o zid i shvaćamo da je moglo i nama biti puno toga sumnjivo, ali vjerujte vi u tom momentu imate jedan prioritet - pomoći mu da živi uz sina, sina kojeg je ostavio i odletio zajedno sa svojom supomoćnicom tko zna kamo - napisala je Dijana.