Neću se odazvati pozivu na štednju! Odbijam dvaput platiti cijenu za krizu za koju nisam kriv. Grijat ću se kao i prije. Ako grijanja uopće bude

Neću se odazvati nijednom pozivu na štednju bilo kojeg oblika energije! Štoviše, pozivam sve ostale korisnike ionako preskupih usluga energetskog plasmana da to ne učine. Koristit ću ih onako kako sam činio i dosad, prema svojim potrebama, da mi ne bude ni vruće ni hladno ni mračno ni previše svijetlo. Jednostavno, odlučio sam da se neću kažnjavati i neću ispadati dvostruka budala.



Stvar je potpuno jasna ako si postavite pitanje koja je moja, koja je vaša odgovornost, poštovani obični korisniče, to što neće biti dovoljno plina ili nafte, to što neće biti struje i vode?! Jesam li ja pokrenuo rat i skrivio pandemiju, jesam li se ja kurčio po Ukrajini i stavljao razjarenom biku crvenu krpu pred lice? Nisam li već odavno namirio svoj dug i (pre)platio ovu induciranu krizu kroz to što plaćam sve suludo neopravdano visoke cijene koje ionako ne prestaju rasti. I što bih još trebao? Odricati se onoga što dvostruko namirujem zbog krize za koju nisam kriv?!