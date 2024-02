Ne utjecaju Rusije i azijskih zemalja na Balkan

– Vjerujem da se o svim važnijim pitanjima međunarodne politike, o Ukrajini, savršeno slažemo, a proces pridruživanja EU država zapadnog Balkana mora se ubrzati zbog stabilnosti i utjecaja trećih zemalja – kazao je jučer na početku šeste sjednice Koordinacijskog odbora ministara Vlada Hrvatske i Italije talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji je s hrvatskim mu kolegom Gordanom Grlićem Radmanom predsjedao sastankom. Uz ministre vanjskih poslova dviju zemalja, sjednici su nazočili i ministri gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan i Gilberto Pichetto Fratin te predstavnici drugih ministarstava, poput onog unutarnjih poslova, kao i potpredsjednik Hrvatskog sabora i saborski zastupnik talijanske manjine Furio Radin, a na početku se obratio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Talijanski ministar vanjskih poslova Tajani apostrofirao je dobru suradnju dviju država.

– Radimo vrijedno i dobro na zapadnom Balkanu i zahvaljujući Grupi prijateljstva, koju smo stvorili, zato što želimo europsku prisutnost na tom području i ubrzati proces pridruživanja EU. Moramo to učiniti jer smo bliži od drugih zemalja. Ne smijemo dopustiti Rusiji i azijskim zemljama da interveniraju na prostoru Balkana, naš prioritet je stabilnost – istaknuo je Tajani.

Italija je glavni trgovinski partner Hrvatske i to daje pečat gospodarski odnosima, rekao je Tajani te dodao kako “mnogi Talijani dolaze na odmor u vaše prekrasne gradove s pogledom na Jadran” te kako će se “u idućim mjesecima organizirati drugi talijansko-hrvatski poslovni forum”.

Grlić Radman je od vanjskopolitičkih tema o kojima se razgovaralo izdvojio “zajedničku borbu protiv nezakonitih, ilegalnih, migracija kojima su izravno pogođene obje države”. Također, podsjetio je na “povijesni” Ugovor o razgraničenju isključivih gospodarskih pojasa, što je prije 20-ak godina bila točka nesporazuma dviju država.

Nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada prošle godine Italija je uvela granične kontrole, što se domino-efektom odrazilo i na uvođenje kontrola – odnosno kompenzacijskih mjera u blizini ili na samim granicama – i u Sloveniji pa i na granici s Hrvatskom. Premijer Andrej Plenković, koji se bilateralno sastao s Tajanijem i prije sjednice, dotaknuo se te teme, nazivajući mjere “ležernima”.

– Nadamo se da je ova odluka privremena. Kontrole su vrlo slabe i na granici između Hrvatske i Slovenije, tako da nema većih prepreka kada je u pitanju protok ljudi. No, vjerujemo da dobrim i intenzivnim kontaktima policije i službi možemo doći do toga da se prije početka sezone vratimo na slobodan protok ljudi. Za to je bitno međusobno povjerenje – rekao je premijer Plenković.

