Plenković na summitu u Parizu spomenuo i Domovinski rat: 'Svoje iskustvo želimo prenijeti Ukrajincima'

Hrvatska vojna pomoć Ukrajini vrlo je konkretna, operativna i korisna, rekao je u ponedjeljak hrvatski premijer Andrej Plenković nakon samita zapadnih saveznika Ukrajine u Parizu. “Hrvatska tu potporu odlukama hrvatske vlade daje već u niz navrata i ona je vrlo konkretna i operativna i korisna”, izjavio je Plenković novinarima.

“Mi smo našu vojnu potporu nastojali fokusirati upravo tako da smo donirali različitu vrstu opreme ukrajinskoj vojsci”, rekao je dodajući da Hrvatska snažno participira i u ekonomskoj, financijskoj, humanitarnoj i političkoj potpori Ukrajini. Čelnici više od 20 europskih zemalja okupili su se u ponedjeljak u Parizu na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kako bi poslali poruku da su odlučni nastaviti podržavati Ukrajinu, dvije godine od početka ruske invazije.

Na sastanku u Elizejskoj palači su predstavnici 27 zemalja, uključujući njemačkog kancelara Olafa Scholza, španjolskog premijera Pedra Sancheza, predsjednika nizozemske vlade Marka Ruttea i poljskog predsjednika Andrzeja Dudu. Veliku Britaniju je predstavljao ministar vanjskih poslova David Cameron, Kanadu ministar obrane Bill Blair, a SAD pomoćnik državnog tajnika za Europu James O'Brien.

Plenković je rekao da je u fokusu njegova govora bilo hrvatsko iskustvo pobjede u Domovinskom ratu unatoč nepovoljnim okolnostima. “To iskustvo je jedinstveno i želimo ga prenijeti Ukrajincima. To smo zagovarali niz godina, osobito 2014. do 2022. To je iskustvo mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja za koje smo smatrali da je najbolji model za reintegriranje privremeno okupiranih ukrajinskih područja”, rekao je Plenković.

Druga je poruka, kazao je hrvatski premijer, bio kontekst ruske politike. Istaknuo je da je prvoga dana Minhenske sigurnosne konferencije “Aleksej Navaljni ubijen, a ta je poruka sigurno bila i simbolična”. “Zašto baš taj dan? Zašto baš kada mu je supruga u Muenchenu i na koji način se sve to reflektira na poruke Zapadu i njegovoj politici u odnosu na Rusiju”, rekao je Plenković.

Macron je u uvodnom govoru rekao kako svi okupljeni dijele "nepokolebljivu odlučnost" da ne dopuste Rusiji pobjedu u Ukrajini. Rusija je sve agresivnija na bojištu i “priprema nove napade”, rekao je Macron. Zelenskij je u video obraćanju samitu zahvalio na podršci i naglasio da su "milijuni života" spašeni suradnjom Ukrajine i zapadnih zemalja.

“Zajedno moramo osigurati da Putin ne može uništiti naša postignuća i proširiti svoju agresiju na druge zemlje”, kazao je Zelenskij.