Ne smije se znati kad se i kome sudi!?

Dobar dan! Ja bih na sudsku raspravu.

– Kod koga i zbog čega?

– Ne znam ni ime suca, ni ime optuženika ni vrijeme održavanja rasprave.

– Žao mi je, onda ne možete ući na sud.

Redizajn preko noći

Iako navedeni razgovor može izgledati kao karikatura, na žalost, takvi će se razgovori ubuduće voditi na svim županijskim sudovima u zemlji. Razlog tome je potez Ministarstva pravosuđa, koje je, preko noći, redizajnirao internetske stranice sudova, a njihov redizajn obuhvatio je i sudske ročošnike, odnosno popise sudskih rasprava. Do redizajna, u ročošnicima je bilo navedeno ime optuženika, članak kaznenog zakona po kojem je optužen, broj spisa, ime suca kojem je spis dodijeljen, sudnica u kojoj se rasprava održava i vrijeme održavanja rasprave. Svih tih podataka, nakon redizajna stranica – nema.

Prema novim pravilima, netko koga zanima kada se koja sudska rasprava i zbog čega održava, sada može vidjeti samo datum kada se održava, broj sudnice te poveznicu na e-spis. U e-spisu, može se vidjeti inicijal optuženika, no ne uvijek i kazneno djelo za koje je optužen. Dodatni problem je što u e-spisu, što piše i na stranicama sudova ispod ročošnika, nema uskočkih predmeta i predmeta ratnih zločina. Tih podataka nema, kako se navodi, iz sigurnosnih razloga, a na te predmete na zagrebačkom Županijskom sudu otpada više od 80 posto dnevno održanih rasprava.

Po novome, tako ispada da javnost, a ni mediji, nemaju pravo znati kada se održavaju suđenja Ivi Sanaderu i Branimiru Glavašu, jer to više nije javno objavljiv podatak. Da apsurd bude veći, na stranicama sudova piše i da su sudske rasprave javne, no ovim potezom Ministarstvo pravosuđa pretvorilo ih je u nejavne. Odnosno, pod krinkom zaštite osobnih podataka optuženika, onemogućili su javnosti i medijima uvid u održavanje javnih sudskih rasprava, što se može shvatiti i kao prikrivanje. U Ministarstvu pravosuđa to, naravno, ne vide tako.

– U sklopu “Nadogradnja aplikativnog sustava eSpis“ izrađeno je i aplikativno rješenje za web-portal sudova te jedinstvene internetske stranice za sve sudove. Portal sudova predstavlja mrežnu stranicu na kojoj se široj javnosti i svim zainteresiranima omogućava pregled sudskih e-usluga, kao i bitne informacije o radu svakog pojedinog suda. Pri izradi, moralo se voditi računa o svim zakonskim odredbama od prava na pristup informacijama do zaštite osobnih podataka – kažu u Ministarstvu pravosuđa.

Problem za policiju

No nepostojanjem podataka o uskočkim raspravama i suđenjima za ratne zločine, te raspravama općenito, svjesno ili nesvjesno, Ministarstvo je uskratilo medijima, ali i zainteresiranoj javnosti, pravo na pristup informacijama. Probleme su stvorili i pravosudnoj policiji.

– E-spis nema uskočke predmete i predmete ratnih zločina, kakvih je najviše. To nam stvara probleme oko osiguranja rasprava. Ponekad stranke dođu bez poziva i znaju samo ime optuženika, koje mi sada ne možemo vidjeti jer naš kompjutor nije spojen ni na internet ni na e-spis. Ovo je napravljeno samo da se nešto radi bez konzultacija s ljudima na terenu i vratili su nas 100 godina unatrag – slikovito kaže Jelenko Krešo, sindikalni povjerenik i pravosudni policajac koji radi na zagrebačkom Županijskom sudu.

