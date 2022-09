Ne može iza popisa stanovništva stajati jedna institucija

Da je na vlasti ljevica i da je iz rezultata popisa stanovništva o ukupnom broju katolika nestalo 163 tisuće katolika jer su ubrojeni u "ostale kršćane", odnosno zgurani u fusnotu, mnogi bi zaključili da se željelo ciljano smanjiti stvarni udio katolika s 83% na 79%. No na vlasti je HDZ pa logika nalaže da im nije u cilju okretati protiv sebe veliki dio birača koji se još uvijek dominantno deklariraju katolicima neovisno o tome jesu li praktični vjernici ili se zbog identitetskih razloga ne žele odreći pripadnosti katoličanstvu.



Premda se iz fusnote iz prezentacije DZS-a o rezultatima popisa stanovništva da jednostavnom računicom doći do stvarnog udjela katolika od 83,1%, nije se smjelo dogoditi da se točan broj katolika traži u fusnoti jer su se izjasnili kao pripadnici Katoličke crkve, a na pitanju o vjeri propustili navesti da su katolici ili su tu rubriku ostavili praznom ili u njoj, narodski rečeno, napisali da su kršćani. Zbrka s brojem katolika do koje je nepotrebno došlo još je jedan pokazatelj što se dogodi kada politika ne sluša struku. Zakonom o popisu stanovništva trebalo je propisati i obvezu formiranja savjeta za popis stanovništva kakav imaju uređene zemlje EU, a u kojem bi bili stručnjaci koji bi sudjelovali u izradi popisnog upitnika baš zato da se ne dogodi ovo što se dogodilo.