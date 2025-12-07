Naši Portali
U NOVOM BEOGRADU

Navijač Partizana greškom izrešetan u poznatom restoranu: Otkriveno tko je zapravo trebao biti meta

srpska policija
Ilustracija: Davor Javorovic/PIXSELL
07.12.2025.
u 11:18

Teško ranjeni N.K. odmah je prevezen u bolnicu, gdje se liječnici bore za njegov život. Zbog težine ozljeda, odmah je podvrgnut operaciji, a policija je nakon dojave pokrenula opsežnu potragu za počiniteljem

U pucnjavi koja se sinoć oko 21 sat dogodila u jednom poznatom restoranu u Novom Beogradu, teško je ranjen 30-godišnji navijač Partizana N.K. On je u trenutku napada bio za istim stolom s Nenadom Alajbegovićem Alibegom, bivšim vođom navijačke skupine "Zabranjeni", za kojeg se sumnja da je bio prava meta napada.

Napad se dogodio u jednom od restorana na prvom katu, gdje je napadač, maskiran kapuljačom, prišao stolu i gotovo minutu se pretvarao da gleda u mobitel. U tom trenutku izvadio je pištolj i pucao tri ili četiri puta. Alajbegović je pobjegao prema gornjem katu restorana, dok je napadač nastavio pucati, ovaj put prema N.K., ispalivši još nekoliko hitaca. Pucanjima je teško ranio N.K. u predjelu trbuha i nogu, dok je napadač nakon toga pobjegao u nepoznatom smjeru.

Teško ranjeni N.K. odmah je prevezen u bolnicu, gdje se liječnici bore za njegov život. Zbog težine ozljeda, odmah je podvrgnut operaciji, a policija je nakon dojave pokrenula opsežnu potragu za počiniteljem, sumnjajući da je riječ o nastavku sukoba klanova. Istragu je preuzelo Više javno tužiteljstvo u Beogradu.

Nenad Alajbegović, poznat kao Alibeg, ključna je figura ovog napada i osoba koja je, kako se čini, trebala biti žrtva. On je bivši vođa Partizanove navijačke skupine "Zabranjeni" te ima bogat kriminalni dosje s više od 60 kaznenih prijava. Alajbeg je već preživio nekoliko atentata, a ime mu se često spominje u kontekstu sukoba s "vračarskim klanom". Iako je bio meta nekoliko pokušaja ubojstva, nikada nije otkrio tko stoji iza tih napada, čime još više komplicira istrage.

Ključne riječi
Partizan policija Srbija

Avatar Caliban
Caliban
12:09 07.12.2025.

Još bectu from Smećije?!

