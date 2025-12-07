Navijač Partizana greškom izrešetan u poznatom restoranu: Otkriveno tko je zapravo trebao biti meta

U pucnjavi koja se sinoć oko 21 sat dogodila u jednom poznatom restoranu u Novom Beogradu, teško je ranjen 30-godišnji navijač Partizana N.K. On je u trenutku napada bio za istim stolom s Nenadom Alajbegovićem Alibegom, bivšim vođom navijačke skupine "Zabranjeni", za kojeg se sumnja da je bio prava meta napada.

Napad se dogodio u jednom od restorana na prvom katu, gdje je napadač, maskiran kapuljačom, prišao stolu i gotovo minutu se pretvarao da gleda u mobitel. U tom trenutku izvadio je pištolj i pucao tri ili četiri puta. Alajbegović je pobjegao prema gornjem katu restorana, dok je napadač nastavio pucati, ovaj put prema N.K., ispalivši još nekoliko hitaca. Pucanjima je teško ranio N.K. u predjelu trbuha i nogu, dok je napadač nakon toga pobjegao u nepoznatom smjeru.

Teško ranjeni N.K. odmah je prevezen u bolnicu, gdje se liječnici bore za njegov život. Zbog težine ozljeda, odmah je podvrgnut operaciji, a policija je nakon dojave pokrenula opsežnu potragu za počiniteljem, sumnjajući da je riječ o nastavku sukoba klanova. Istragu je preuzelo Više javno tužiteljstvo u Beogradu.

Nenad Alajbegović, poznat kao Alibeg, ključna je figura ovog napada i osoba koja je, kako se čini, trebala biti žrtva. On je bivši vođa Partizanove navijačke skupine "Zabranjeni" te ima bogat kriminalni dosje s više od 60 kaznenih prijava. Alajbeg je već preživio nekoliko atentata, a ime mu se često spominje u kontekstu sukoba s "vračarskim klanom". Iako je bio meta nekoliko pokušaja ubojstva, nikada nije otkrio tko stoji iza tih napada, čime još više komplicira istrage.