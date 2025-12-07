Naši Portali
BREAKING
IZNAD DNEVNE SOBE

FOTO/VIDEO Ovo se ne viđa svaki dan: Vozač iz susjedstva sletio s ceste i 'parkirao' na krov

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
07.12.2025.
u 10:39

U jednom oštrom zavoju, za koju mještani tvrde da je iznimno opasna, izgubio je kontrolu nad vozilom. Vlažna cesta, koja je vjerojatno doprinijela nesreći, uzrokovala je proklizavanje automobila

Nevjerojatni prizori zabilježeni su u srpskom selu Ostrikovac kod Ćuprije, gdje se u petak poslijepodne dogodila bizarna prometna nesreća. Automobil je, nakon što je vozač izgubio kontrolu, doslovno sletio na krov obiteljske kuće. Sreća u nesreći je što nitko nije teže stradao, iako je materijalna šteta ogromna, izvještava Telegraf.

Sve se odigralo u petak oko 14 sati. Mladi vozač, koji je prema informacijama mještana tek nedavno položio vozački ispit, vozio je kroz Ostrikovac. U jednom oštrom zavoju, za koju mještani tvrde da je iznimno opasna, izgubio je kontrolu nad vozilom. Vlažna cesta, koja je vjerojatno doprinijela nesreći, uzrokovala je proklizavanje automobila.

Automobil je prvo probio dvorišnu ogradu kuće Saše Dimitrijevića, a zatim je, u nekontroliranom kretanju, prešao i prevrnuo se, završivši na krovu obiteljske kuće. Scena koja je zatekla susjede i policiju bila je šokantna – automobil je bio smrskan na crijepovima, samo nekoliko metara iznad dnevne sobe.

U trenutku nesreće, u kući je bio Sašin sin, Darko, koji je sjedao na kauču u dnevnoj sobi, točno ispod dijela krova na koji je automobil pao. Čuo je nagli udarac i lomljavu stakla, a prvotno je pomislio da se krov urušio. “Mislio sam da se kuća ruši ili da se nešto drugo srušilo na kuću. Nisam mogao ni zamisliti što se zapravo dogodilo,” ispričao je potreseni Darko za lokalne medije. Kada je izašao van, shvatio je da je automobil "parkiran" na krovu njegove kuće.

Mladi vozač zadobio je lakše tjelesne ozljede, pretrpio je posjekotine po licu od razbijenog stakla. Hitna pomoć ga je prevezla u bolnicu u Ćupriji, gdje je nakon pregleda pušten na kućno liječenje. Policija je obavila očevid i utvrdila da vozač nije bio pod utjecajem alkohola prilikom nesreće.

Ključne riječi
prometna nesreća Srbija auto

IZ
ivan.zorger
10:57 07.12.2025.

Tu ne znaš više jel krovirao lik sebe ili kuću!?

