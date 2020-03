Nastavlja se tradicija promoviranja žena u meteorologiji i meteokarikaturi

U želji da nastavi tradiciju promoviranja žena u meteorologiji i meteokarikaturi, HRT je i ove godine proširio suradnju s, inače malobrojnim, karikaturisticama - članicama Hrvatskog društva karikaturista (HDK), a i prvom meteorologinjom koja će se pojaviti u popularnom glazbeno-natjecateljskom showu "Zvijezde pjevaju".

A dvije žene, Andrijana Škorput i Mirna Dvorščak su za ovogodišnju 25. Međunarodnu izložbu karikatura Zagreb 2020, u organizaciji HDK-a, pripremile i zanimljive radove koji će neke možda podsjetiti na nedavni kulinarski show HRT-a "Kuhan i pečen".

Stoga su već sada vidljivi radovi ne samo karikaturistica, nego i karikaturista - dosadašnjih suradnika ovog već dvogodišnjeg svojevrsnog projekta: "Meteorologija u karikaturi - karikatura u meteorologiji".

Kao i prošlih godina, i ove godine radove mogu poslati i oni koji nisu članovi HDK-a, a jedna od karikatura bi se mogla pojaviti na izložbi u Galeriji "Klovićevi dvori", kao i u katalogu izložbe. Rok za dostavu radova je 26. ožujka, a u žiriju koji odlučuje koje će karikature biti na izložbi i koje će biti nagrađene - bit će i jedna od kuharskih zvijezda iz showa "Kuhan i pečen", donosi HRT.

A meteorologinja HRT-a Kristina Klemenčić Novinc našla se među natjecateljicama glazbenog showa "Zvijezde pjevaju".

Kristina je prognostičarka u Sektoru za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a, a u emisijama i prilozima s vremenskom prognozom na HR-u može se slušati od 23. lipnja 2016., a od 18. lipnja 2018. i gledati u HTV-emisijama "Dobro jutro, Hrvatska" i "Vrijeme" nakon podnevnog Dnevnika.

Uostalom, ova "polumeđimurka" uoči nastupa u poznatom showu je rekla: "Volim pjevati i uživam u glazbi. Ona je od mladosti dio mojeg života. Nadam da ću to moći prenijeti i na gledatelje. Osim što slušam različitu glazbu, od klasične, rocka, mjuzikala, popa, jedna od mojih velikih ljubavi je i međimurska glazba".

A od ostalih važnih žena meteorologinja, hrvatsku meteorologiju na svjetskom nivou promovirala je, a da to nije ni znala, Štefanija Tomaić, ne samo prva, nego do sada i jedina motriteljica na Zavižanu - najvišoj glavnoj meteorološkoj postaji DHMZ-a. O Štefaniji je svojedobno pisala čak i Svjetska meteorološka organizacija (SMO).

Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) prošlih je pak dana objavio priču o sadašnjoj ravnateljici DHMZ-a - dr. sc. Branki Ivančan Picek - tek drugoj meteorologinji na čelu više od 70 godina "starog" DHMZ-a. A njegova prva ravnateljica - dr. sc. Nataša Strelec Mahović, u skladu sa svojom prvom hrvatskom ženskom disertacijom na području satelitske meteorologije, odnedavno je postala i prva Hrvatica - instruktorica za korisnike EUMETSAT-a.

U Europi, pa i šire, mnogi znaju i za druge naše meteorologinje-prognostičarke, suradnice HRT-a - još od pokojne dr. sc. Vesne Jurčec - prve meteorologinje na TV Zagreb - do mnogima omiljenih, ali ne više i na HRT-u redovito čujnih i vidljivih dr. sc. Vlaste Tutiš, Marije Mokorić, dipl. ing., Ankice Stojanović i već spominjane dr. sc. Branke Ivančan Picek, do i dalje nazočnih u meteoemisijama i prilozima na medijskim platformama HRT-a: dr. sc. Tanje Renko, dr. sc. Petre Mikuš Jurković, Dunje Plačko Vršnak, dipl. ing., Ivane Havrle Kozarić, dipl. ing., Tomislave Hojsak, dipl. ing., Matee Martinković, mag. phys.- geophys. i Ane Petrov, mag. phys.- geophys., kao i za one koje su "zaštitnice pomoraca": Lidiju Fuštar, dipl. ing. - prvu prognostičarku u PMC DHMZ-a, te Katu Botica, mag. phys. - geophys., Danijelu Vlašić, mag. phys. - geophys. i Josipu Kuzmić, mag. phys. - geophys., a tu su još i agrometeorologinje: Ivana Čavlina Tomašević, dipl. ing., i Petra Sviličić, mag. phys. - geophys., kao i biometerologinje - donedavno dr. sc. Ksenija Zaninović i te i dalje povremeno mr. sc. Lidija Srnec.