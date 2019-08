Naš novinar na najvećem avioshowu: nastup ubojitog helikoptera izazvao tugu kod Hrvata

Svjetska ratna zrakoplovstva su u velikim iščekivanjima. Potrebe za borbenim zrakoplovima su sve veće, a brojno stanje eskadrila ne zadovoljava planove. Iščekivanje, ako je riječ o NATO-u i zapadnim borbenim zrakoplovstvima, odnosi se uglavnom na neplanirano duga čekanja uvođenja u operativnu uporabu američkog aviona F-35. Kasne isporuke pa su ratna zrakoplovstva prisiljena produljivati vijek dosadašnjim uzdanicama, F-16 i F-18. Da se sve još uvijek bazira na provjerenim zrakoplovima 4. generacije dobro se vidjelo na ovogodišnjem najvećem svjetskom aeroshowu RIAT-u 2019.

Najbolji piloti svijeta

Znameniti kraljevski međunarodni šou “Air Tatto” u britanskom Gloucestershireu održava se uvijek u pomalo zabačenom, ruralnom dijelu na jugozapadu Velike Britanije, gdje se nalazi RAF-ova baza Fairford.

Ta baza britanskih Kraljevskih zračnih snaga, javna je tajna, čuva i stokove nuklearnih bombi, no jednom godišnje, ta superčuvana baza otvara vrata hordama znatiželjnika koji na tri dana preplave prostore oko piste te prostrane baze. I ove je godine priredbu posjetilo oko 180.000 gledatelja, premda je prvi dan šoua, zbog neprestane kiše i niske naoblake, prošao neslavno jer gotovo ni jedan zrakoplov nije mogao uzletjeti.

Osim F-35 koji se, međutim, sramežljivo ukazao i polako i u neatraktivnom letu udaljio što dalje od javnosti. Istina, na izložbenom prostoru gledateljima je bio predstavljen i taj čudnovati F-35, avion pete generacije, no znalci su se razočarali kada su primijetili da je izložena maketa F-35, a ne pravi zrakoplov. No, drugi dan, u subotu, sunčanu i vjetrovitu, što je karakteristično za klimu jugozapada Engleske u srpnju, šou se pokazao u svoj svojoj veličini. Cjelodnevni neprekidni nastupi desetaka raznih zrakoplova, moćnih letećih strojeva kojima najbolji probni piloti i instruktori vade dušu, fascinantan je doživljaj za svakog kibicera koji voli urlik mlaznog motora pod forsažom i miris izgorjela kerozina. Na “Air Tattou” ove je godine bilo 245 aviona iz 39 ratnih zrakoplovstava, no šou pamti i bolje dane, na primjer kada je 2003. bilo izloženo rekordnih 535 zrakoplova. Ima, naravno, aviona i za civilnu uporabu, poslovnih, sportskih, no u bazu Fairford dolaze uglavnom oni koji žele vidjeti što sa svojim aparatima mogu na nebu napraviti najbolji vojni piloti.

Zvijezde programa, dakle, bili su veterani i dobro razrađeni zrakoplovi dobre stare četvrte generacije. Istočnu avioniku dostojno je predstavljao najveći ratni borbeni stroj na priredbi, Suhoj Su-27 ukrajinskog ratnog zrakoplovstva. Potpukovnik Jurij Bulonka dobro je izvrtio svoj Suhoj u nizu brzih pa što sporijih preleta, a programom doslovno iznad glava tisuća gledatelja te dodavanjem gasa odmah pri kraju zaokreta tik do publike, zaslužio je strahopoštovanje. Koje je, očito, utjecalo i na žiri, pa je Ukrajinac odnio jednu od glavnih nagrada. Ne bi bilo pravedno da prvu od tih pilotskih nagrada za svoj program ne dobije i “Ludi Finac”, kapetan Arto Uskoski, koji je bio upravo onaj koji je istjerao najviše “duše” iz svog F/A 18 Horneta koji vozi u finskom ratnom zrakoplovstvu. Njegov nevjerojatan program, a riječ je o pravom nebeskom baletu, najviše je oduševio i znalce i publiku.

Apache uz eksplozije i dim

Talijanska akrogrupa “Frecce Ticolori”, a riječ je o jatu od 10 Aermachija čudesne usklađenosti, osvojila je glavnu nagradu za takve grupe, a slijedili su ih Francuzi i Britanci sa svojim akrogrupama. Nastup najubojitijeg borbenog helikoptera zapadnjačke proizvodnje – Apachea britanskog ratnog zrakoplovstva, uz puno dima, eksplozija i mitraljiranja, izazvao je kod hrvatskih novinara dosta tuge.

Postavilo se, naime, pitanje hoće li Hrvatska ikada biti u prilici nabaviti takav ratni stroj, koji je oklopljen, sofisticiran i ima sva potrebna oružja za ratovanje na zemlji i u zraku. Tuge, međutim, nije bilo u redovima pripadnika rumunjskog ratnog zrakoplovstva. Koji nisu u Britaniju stigli na svojim rabljenim F-16, nego hrabro i pomalo drsko na moderniziranoj inačici MiG-21 Lancera, koji su modernizirali u suradnji s Izraelcima gotovo do razine F-16. Što reći, MiG-21 postao je jedna od zvijezda programa, a voditelji programa odali su dužno priznanje njegovu bezvremenskom raketnom delta-dizajnu.

Foto: Reuters/Pixsell

Gripenu brzinu s 1900 smanjio na nevjerojatnih 100 kilometara na sat

Na RIAT-u su u prostranim šatorskim paviljonima bili predstavljeni veliki svjetski proizvođači avionske industrije. Govorilo se puno o Lockheed Martinovu “dealu” s Bugarskom koji se zakomplicirao. Bugari, prema procjenama znalaca, kupuju osam F-16 block 70/72, koji će kada ih napokon Amerikanci počnu proizvoditi u novoj tvornici u J. Karolini, biti prave “zvijeri”, avioni između 4. i 5. generacije.

Međutim, nikomu nije jasno zašto Bugari kupuju “zvijeri” koje će biti toliko skromno naoružane i opremljene, gotovo “gole” zbog uštede, pa će brojne mogućnosti tih zrakoplova biti potpuno neiskorištene. Uza sve to, Bugari moraju osam aviona platiti unaprijed u punom iznosu od 1,3 mlrd. dolara, a dobit će ih najprije za četiri-pet godina.

Švedski SAAB, čiji JAS-39 Gripen gotovo u pravilu na kraju natječaja gubi zbog političkih pritisaka američke administracije, dao je veliku važnost tom Air showu, a vrh kompanije potpisao je s Britancima ugovor o zajedničkom projektu gradnje aviona pete generacije. Veliko je zadovoljstvo u SAAB-u i zbog uspjeha zajedničkog projekta s američkim Boeingom, trenažnog aviona T-X, koji je pobijedio na natječaju i novi je avion USAF-a.

Od vodstva SAAB-a saznaje se da nestrpljivo čekaju zahtjev iz Hrvatske u novom pokušaju nabave borbene eskadrile za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Kažu da je njihova linija za proizvodnju JAS-39 Gripena blok C/D spremna i da će Hrvatskoj, ugovori li se taj posao, zrakoplovi biti isporučeni u roku od dvije godine. Major Peter Fällen, dozapovjednik baze Sotenäs s 2000 sati naleta, objašnajvao je strogi postupak planiranja, prijave i odobravanja nastupa na showu. Sam je projektirao nastup, nakon isprobavanja odobrilo ga je njegovo zrakoplovstvo, potom je prošao i provjeru Britanaca. I tek tada mu je dopušten nastup pred publikom u Britaniji. Fällen je instruktor i trenirao je pilote iz Tajlanda, Južnoafričke Republike, Mađarske i Češke. Letio je i s pilotima HRZ-a te se nada da će Hrvati k njemu doći na obuku.

– Vašim pilotima trebat će manje od godine dana obuke na Gripenima – kaže. A otkako je nekoliko tjedana proveo u Hrvatskoj na ljetovanju, kaže da stoji našima na raspolaganju.

– Ako trebate instruktora, ja se nudim – rekao nam je kao u šali.

– Dobro, prvo ćete obaviti dio posla u Zagrebu, a potom idete u Zadar – kazao sam mu, nakon čega je odmah ispalio: – Dogovoreno. Palo je i rukovanje i posao je “sklopljen”.

Fällen je osvojio i nagradu za demonstraciju u kojoj je Gripenom letio 1900 km na sat pa trenutak poslije, u tzv. slow flightu, nevjerojatno sporo, samo oko sto na sat! Inače, avion ne može letjeti tako sporo a da ne padne, no Fällen kaže da je u čelo imao vjetar od 30-ak čvorova.