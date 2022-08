Naš kriminalist o likvidaciji na Zrću: Dva su moguća razloga zašto je ubojica tako brzo uhićen

Crnogorac Goran Vlaović (38) ubijen je jučer rano ujutro na Zrću na Pagu, a ubio ga je srbijanski državljanin Duško Tanasković (28) koji je uhićen nedugo nakon likvidacije. Policija ga tereti za teško ubojstvo na okrutan i vrlo podmukao način za što mu prijeti kazna zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor. Budući da se nagađa kako je riječ o plaćenom ubojstvu, odnosno obračunu škaljarskog (čiji je Vlaović bio pripadnik) i kavačkog klana, pitali smo kriminalista Željka Cvrtilu zašto bi plaćeni ubojica nekoga likvidirao pred očima javnosti, ali i kako je moguće da ovakvi kriminalci slobodno šetaju Hrvatskom.

- To što ga je ubio pred svima može imati svoju poruku, odnosno da ti što su naručili ubojstvo pokazuju koliko su snažni, moćni, koliko su spremni napraviti to što su napravili. To što je ubijen tamo, u drugoj državi, na zabavi, isto može biti poruka 'nigdje niste sigurni' - kaže nam Cvrtila.

Ubojica je uhićen vrlo brzo nakon likvidacije, a govori se kako se vraćao na mjesto ubojstva te je doslovno pao u ruke policiji.

- Sigurno je to njegova pogreška, gledajući iz njegovog kuta, vraćao se možda zato što je vidio da ga oživljavaju. No, to što je brzo uhićen može imati dva razloga. Jedan je to što je možda nekakva šeprtlja. Nije se ništa pripremio jer plaćeni ubojica može biti svatko koga se plati da izvrši ubojstvo, to ne mora značiti da je on profesionalac, da je sposoban za to. On je to samo spreman napraviti. To može biti potpuni amater koji je uzeo novce. No, može biti da je to napravio i iz nekih drugih razloga. Možda je bio ucijenjen, možda je odrađivao posao koji je bio dužan učiniti, dug za drogu ili nešto slično. Drugi razlog mogućeg uhićenja je to da je uletio u policijsku zasjedu što mi je čak i dosta blisko. Dvije stvari mogu biti, jedna je da je policija tamo bila postavila zasjedu iz nekih drugih razloga pa je onda on uletio, a drugi razlog je baš da su njega čekali odnosno da su imali dojavu, informaciju iz susjednih država - kaže Cvrtila.

Trebamo li se zabrinuti što najveći kriminalci bezbrižno šetaju Hrvatskom? Imaju li MUP i SOA sigurnosni problem jer ovo nije prva ovakva likvidacija u Hrvatskoj, upitali smo kriminalista.

- MUP i SOA već dugo imaju sigurnosne probleme, oni se bave sigurnosnim problemima, ali unutar svoje organizacije imaju probleme. Kadrovi nisu posloženi onako kako bi trebali. Manje su stručni, više su nestručni, politički postavljeni bez jasnih kriterija i kompetencija i onda naravno da se tu događaju raznorazni propusti. Ne samo propusti, ljudi koji su operativci, koji su izvršitelji kad vide takve rukovoditelje onda su ih manje spremni slijediti i odrađivati svoje zadaće, svatko onda gleda svoje interese... Taj sustav je truo, ja to govorim već deset godina. Davno sam rekao da SOA-u treba rasformirati jer kao ovakva ne služi ničemu. Ovakvi kriminalci nam se šeću, a da mi to ne znamo. U Draškovićevoj su ubojice iz susjednih država stanovale prije nego su ubile Pukanića. Ona ekipa što je dekapitirala glave na Jarunu, živjeli su tu na Laništu dugo vremena. Prošle godine je cijeli kat zgrade otišao u zrak zbog pokušaja ubojstva nekog njihovog člana. Situacija je takva da oni jednostavno slobodno i neometano se šetaju. A da ne govorimo da su neki od njih imali hrvatske dokumente, a vjerojatno ih imaju i danas - kaže nam Cvrtila.

Nedavno je u Zagrebu uhićen Crnogorac Ivan Vujović koji je u Srbiji tražen zbog pokušaja ubojstva. Imao je krivotvorene hrvatske dokumente, a u našu je državu došao na plastične operacije kako bi promijenio izgled. Pao je tek kada je policajcima na uvid dao krivotvorenu vozačku dozvolu. Zašto su hrvatski dokumenti popularni među srbijanskim i crnogorskim krim miljeom?

- Popularni su oni dokumenti do kojih se može lako doći. Očito da se do hrvatskih može doći. Nije njima problem platiti 10, 15, 20 tisuća eura da dođu do dokumenata. Drugi razlog je što je Hrvatska u Europskoj uniji pa im to otvara prostor nesmetanog kretanja unutar Europske unije - odgovara nam kriminalist.

Cvrtila kaže kako su škaljarski i kavački klan klanovi koji su glavni dovoznici kokaina za ovo područje, a suradnika preko kojih distribuiraju i dalje šalju svoju robu sigurno imaju i u Hrvatskoj.

VIDEO Detalji ubojstva kod Zrća: Državljanin Srbije pucao u Crnogorca, sukobili su se ispred noćnog kluba