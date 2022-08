Srbin (28) koji je osumnjičen za ubojstvo Crnogorca na Zrću doveden pred sud u Zadru

Državljanina Srbije kojeg se sumnjiči za ubojstvo Crnogorca Gorana Vlaovića (38) na Zrću doveden je danas pred zgradu suda u Zadru.

Ranije je policija objavila kako je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjim državljaninom Srbije zbog sumnje da je počinio ''djelo teško ubojstvo na osobito okrutan ili krajnje podmukao način na štetu državljanina Crne Gore''.

Kamere 24 sata snimile su privođenje osumnjičenog.

Naime, do incidenta je došlo jučer na Zrću u 6.01 sati, kada je ispred noćnog kluba na plaži Katerelac prišao s leđa Vlaoviću i upucao ga u glavu. Pokraj Vlaovića je bila i njegova djevojka koja je pozvala Hitnu pomoć i policiju, no on je podlegao ozljedama u kolima Hitne pomoći.

Zadarska policija ubrzo je pronašla Srbina Duška Tanaskovića (28) kojeg se sumnjiči za ubojstvo. Inače, doznajemo i kako je Crna Gora raspisala tjeralicu za njim jer ga se sumnjiči da je 17. srpnja pomagao počinitelju jednog ubojstva u Budvi.

Nakon dovođenja pred zgradu suda u Zadru, Tanaskovića čeka odluka suca o istražnom zatvoru.

>> VIDEO Detalji ubojstva kod Zrća: Državljanin Srbije pucao u Crnogorca, sukobili su se ispred noćnog kluba