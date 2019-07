Napušteno štene ostavili u susjednoj općini, inspekcija ih samo oštro upozorila jer su to prvi put napravili

Općina Pribislavec na papiru poštuje Zakon o zaštiti životinja, imaju potpisan ugovor s azilom Prijatelji Čakovec o zbrinjavanju napuštenih životinja, no u praksi to izgleda malo drukčije. Barem ako je suditi po zbrinjavanju šteneta koje je pronađeno u Ulici A. Starčevića 65.

– O napuštenom psu obaviješteni smo u četvrtak 26. lipnja i nalaznika smo uputili da zove komunalnog redara u Pribislavcu, što je on i učinio. No, štene je sljedećeg dana pokupio djelatnik općine i odvezao ga u vatrogasnom kombiju. Do skloništa nikad nije stiglo – kaže nam Aleksandra Hampamer, voditeljica skloništa. U telefonskom razgovoru s komunalnim redarom saznala je kako je štene putem udomljeno, odnosno da ga je dotični djelatnik Z. J. ostavio kod Ade, kafića u Belici, i to 'ljudima koji su si baš htjeli takvog kujseka'. Tko su ti ljudi i gdje je sada pas nitko ne zna. A načelnica općine Višnja Ivačić i komunalni redar Mladen Braniša pravdaju se kako se to dogodilo dok su bili na godišnjem odmoru. Sve je prijavila i veterinarskoj inspekciji.

Na naš upit jesu li obavili nadzor zbog kršenja Zakona o zaštiti životinja, što je utvrđeno i što su naložili iz Državnog inspektorata odgovaraju kako je veterinarska inspekcija odmah po saznanju obavila nadzor i uzela izjavu komunalnog redara.

– Komunalnom redaru naloženo je da poduzme sve mjere kako bi se pronašao pas, a dodatne napore provodi i veterinarska inspekcija kako bi se pas u konačnosti zbrinuo na propisan način i u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja. Napominjemo da se radi o izoliranom slučaju i da su poduzete radnje u smislu upoznavanja svih djelatnika komunalnog redarstva jedinice lokalne samouprave s načinom postupanja u takvim situacijama kako se isto više ne bi ponovilo – kažu iz Državnog inspektorata.

Koji su to dodatni napori ne navode, no štene po svemu sudeći neće nikada pronaći. Što Općina poduzima po tom pitanju nismo saznali jer na naša pitanja nisu ni odgovorili. Zanimalo nas je zašto štene nisu odveli u sklonište te kome je štene udomljeno i hoće li ga udomitelji čipirati i kastrirati. Pitali smo ih i što će poduzeti zbog sumnje da je djelatnik štene samo odvezao u susjednu općinu i pustio. Iako smo odgovore tražili mailom, nazvali i načelnicu i komunalnog redara, čuli smo samo opravdanja kako se sve dogodilo dok njih nije bilo i kako o svemu postoji zapisnik. Njega nam je, umjesto odgovora, poslao komunalni redar. U zapisniku, između ostalog, piše i kako nema naznaka da bi se 'predmetno štene' moglo pronaći, jer ga je djelatnik poklonio nepoznatoj djeci na nepoznatoj adresi. Postupak djelatnika komunalni redar naziva humanim i spontanim, jer je kao roditelj djece koji su udomili psića reagirao roditeljski i poklonio štenca.

Nikoga, očito je, u cijeloj priči ne zanima previšepostoje li i tko su ta djeca koja su štene uzela i gdje je životinja završila. Kažu, ne postoje dokazi da je Općina ovako već postupila pa je to izoliran slučaj. I zato sve završava samo oštrom opomenom. Iako je prema podacima koje posjedujemo jasno da je općina Pribislavec u skloništu zbrinula samo jednog psa, i to zato što je bio agresivan i napadao ljude, dok je iz drugih okolnih mjesta i općina u sklonište stiglo puno više pasa. Je li ovo zaista izoliran slučaj ili su možda tek prvi put uhvaćeni u takvom slučaju?