Napravila sam parfeme Nusha i Mattan, po likovima iz "prosjaka i sinova"

Nusha i Mattan, parfemi nadahnuti Imotskom krajinom, na koju mirišu, ali i legendarnim “Prosjacima i sinovima”, po kojima su dobili imena, kreacija su Višnje Žužul, profesorice biologije i kemije, rođene Imoćanke koja je svoju ljubav prema rodnoj grudi i strast prema njezinu prirodnom bogatstvu ujedinila u mirisu jedinstvenih, autohtonih parfema.

– Rodila sam se na Modrom jezeru, živjela i odrastala uz Modro i Crveno jezero. Did Ivan poznatiji kao Paško šumar vodio me u prirodu, kao i ćaća Milan Bago, profesor biologije i zaljubljenik u prirodu. Brali smo šparoge, visibabe, ljubičice i divili se cvijeću... Moj did šumar pošumljavao je sve oko Modrog i Crvenog jezera. Otac me učio u školi i prenio mi ljubav prema prirodi i biologiji što sam kasnije i studirala. Najdraža grana biologije oduvijek mi je bila botanika – otkriva nam gospođa Višnja. I zove se Višnja, kaže, jer joj je otac neizmjerno volio prirodu.

– Kada sam se rodila, 15. travnja, u vrtu su cvale višnje. Ćaća je donio grančicu višnjina cvijeća u zbornicu i rekao: “Kod mene se rodila Višnja!” Eto, sve je povezano! Biljke su me oduvijek okruživale i veselile. Kad bih se za Božić vratila iz Zagreba sa studija, čim bih došla, išla bih s ocem u Borak po bor i mahovinu. Zbog toga je mahovina jedna od nota ženskog parfema, a bor će biti u nekoj novoj kolekciji – najavljuje Višnja čiji je i diplomski rad bio “Ljekovito bilje Imotske krajine”.

Proučavala je biljke svoga zavičaja.

Imotski je pun biljaka

– U Imotskom ima puno ljekovitih biljaka: kadulja, vrisak, smilje... Parfeme sam oduvijek obožavala. Moj prvi pravi parfem bio je Gabriela Sabatini koji je izašao 1989. Osvojio me, kupovala sam ga u više navrata iako mi je kao studentici teško bilo izdvojiti novac za parfem. Ali, fascinirana sam parfemima još od studija – kaže Višnja.

Danas ima kolekciju parfema.

– Istraživala sam i čitala mnogo o parfemima. Ideja mi je bila pretočiti sve te divne mirise u bočicu parfema. Odlučila sam napraviti muški i ženski parfem. Nusha i Mattan bili su najbolja imena za moju priču – otkriva gospođa Višnja. Svoj san pretvorila je u stvarnost kada se upoznala s hrvatskim parfumerom Tomislavom Vrbancem i počela suradnju vezanu za izradu parfema.

– Dugo i pomno spremala sam parfeme, birala mirise – kaže Višnja, koja danas veliku potporu u svom kreativnom pothvatu ima od supruga Slavena, sina Ante i kćeri Anđele i Nikoline.

– Rekla sam Tomislavu koje imotske biljke trebaju biti u parfemu. On je napravio testere i poslao nam je 10 muških i deset ženskih parfema. Kćeri i ja smo birale. Dugo smo birale, sistemom eliminacije. Linija za Mattana odmah mi se svidjela kao i Anđeli i Nikolini, ali kod Nushe smo bile pažljivije jer smo nas tri žene, a svaka ima različit ukus. Na kraju sam ipak ja odlučila koji ćemo – govori Višnja Žužul, koja nam je otkrila i sastojke svojih mirisnih kreacija. Da bi parfem bio kvalitetan, morala je poslušati parfumera i dodati esencije egzotičnih biljaka iz cijelog svijeta.

– Nusha je cvjetno-drvenasti parfem. Ima 13 sastojaka. U baznim notama ima vaniliju, sandalovinu, mahune tonke koje potječu iz Južne Amerike, jantar, pačuli, mahovinu. U srednjim notama su biljke vezane za naš kraj: ruža, đurđica, jasmin, cvijet naranče. U gornjim notama su mandarina, limun, bergamot. Miris je senzualan, ženstven i elegantan. Mattan u baznim notama ima mošus, sandalovinu, a od naših biljaka vrbu i jasen. U srednjim notama imamo muškatni orah, smilje, cimet, ružičasti papar, vinovu lozu. U visokim notama su bergamot, list ljubičice, naranča i pačuli. Parfumeru sam rekla da mora podsjećati na moj rodni kraj, na Matana koji je snažan, muževan, otmjen, a u ovoj kombinaciji čak topao i samozatajan. Takav je to miris, a ima 14 sastojaka! Ovi parfemi imaju 30 posto esencije u sebi, nisu ni dezodoransi ni toaletne vodice, već pravi, kvalitetni parfemi – kaže Višnja.

A što se tiče imena, nije bilo nikakve dileme. Željela je nešto što će podsjećati na Imotski, a “Prosjake i sinove” svi vole.

– U toj seriji mogu se naći i prepoznati ljudi širom Hrvatske, a ne samo Imoćani. Nije sve crno-bijelo, život je vrlo šaren. Vidiš tog Matana koji se snalazi na različite načine, koji je želio nešto stvarati. Imao je prijatelja koji ga je uvijek štitio, ženu kojoj je dolazio i taj kraj koji je volio. Rade Šerbedžija maestralno ga je odglumio kao što je maestralno i Iva Marjanović odigrala Nušu. Matan i Nuša postali su imotski brend, što bih željela da postanu i moji parfemi. Imotski je dobio jedan autohtoni, visokokvalitetni suvenir – kaže Višnja. Promocija Nushe i Mattana održana je, a gdje bi drugo nego u Imotskom. I dupkom je napunila dvoranu Pučkog učilišta.

Nikolina Žužul, mamina desna ruka, vrlo je zadovoljna reakcijama ljudi.

– Vodim naše društvene mreže, Instagram, Facebook i stvarno smo posljednjih dana dobili mnogo poruka. Imali smo čak upite iz Amerike, mogu li se poslati parfemi i slično. Ja sam im rekla da, kad je mogla Vrtirepka, mogu i Mattan i Nusha do Amerike doći, naći ćemo mi načina – zadovoljna je Nikolina.

– Reakcije su stvarno pozitivne. Upravo šaljemo prve parfeme u Zagreb, Split, Makarsku, Bašku Vodu... – kaže Nikolina i otkriva da su Mattan i Nusha zainteresirali ljude širom svijeta, a najviše u Njemačkoj.

A da Višnja Žužul misli ozbiljno, svjedoči i što su snimile reklamni spot za parfeme s romantičnom, imotskom pričom.

I Ante će mirisati po Matanu

– Nušu glumi Josipa Kusić, prva imotska manekenka, a Matana Frano Dropuljić, jedan naočiti Imoćanin koji se svidio i mami i meni. Glazba je također tema iz “Prosjaka i sinova” koju je obradio Ljubomir Glibota, a izvode je imotski glazbenici – kaže Nikolina koja je zajedno s Višnjom osmislila sadržaj spota.

– Spot je suvremen, Nuša je razigrana i poletna i ona preuzima inicijativu. Sjeda u Mercedes i vozi, a Matan sjedi u kavani i tada je ugleda... nju ili njezin Mercedes haha. U svakom slučaju, Nuši pada marama, on je diže, pomiriše i osjeti njezin miris. Onda se nalaze na Modrom jezeru. On je došao za njom jer joj je želio vratiti maramu i tada je nju privukao njegov miris... – romansa je predočena u spot za Višnjine parfeme snimljen na Modrom i Crvenom jezeru koje Grad Imotski nastoji staviti pod zaštitu UNESCO-a, a ovo je i za njih dodatna promocija.

Nikolina kaže da su kontaktirali imotskog gradonačelnika i turističku zajednicu.

– Dali su podršku parfemima koji bi mogli postati i autohtoni suveniri Imotske krajine jer pričaju dobru priču o Imotskom. Projekt im se jako svidio – kaže Nikolina.

Uz to, planiraju promociju na sajmu vjenčanja u Spaladium areni gdje će predstaviti Mattana i Nushu.

Pitamo Višnju hoće li jednog Mattana poslati Anti Rebiću, najpoželjnijem neženji naše nogometne reprezentacije, a ona nam uz smijeh odgovara:

– Zašto ne? Ante je ponos naše krajine…

Eto, vojska Rebićevih obožavateljica sada bez problema može doznati kako Ante miriše.

Priča o imotskim parfemima ima i humanitarnu notu. Višnja je kao znak pažnje zaradu od prvih 50 parfema odlučila donirati Domu “Slava Raškaj”, prošle godine otvorenoj podružnici na Kamenmostu, da bi potrebitoj djeci uljepšala Božić. Poziva i druge poslovne subjekte da pomažu što više mogu, a ona se nada da je ovo početak njezine priče koja se neće zaustaviti na Nushi i Mattanu.

– Nikolina mi je rekla: “U sljedećoj kolekciji biraj nešto za nas. Neka bude Vrtirepka!” Odlična ideja. Ona mora biti posebna. Fatalna! – najavljuje Višnja Žužul.

