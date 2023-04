Napali pravosudne policajce koji su maloljetnika doveli na sahranu, a on napad iskoristio za bijeg

Sprovod, napad na pravosudne policajce i bijeg maloljetnika, štićenika Odgojnog zavoda Turopolje sastojci su najnovije priče iz pravosudno - zatvorskog sustava, koja spada u rubriku - vjerovali ili ne. Sve je počelo 18. travnja kada su pravosudni policajci na sahranu, navodno njegove majke, doveli štićenika Odgojnog zavoda Turopolje. U pratnji pravosudnih policajca i maloljetnika bila je i odgajateljica, a maloljetnik sukladno postojećim propisima nije bio vezan, policajci su bili u civilu i samim tim nisu imali palice, oružje, nadražujući sprej... Odnosno sve ono što inače imaju dok obavljaju službu, no u ovom slučaju postupali su drugačije jer im tako nalaže zakon.

Kada se civilno vozilo s maloljetnikom i policajcima dovezlo do groblja, maloljetnik je odmah po izlasku iz vozila, počeo - bježati. Pravosudni policajci su ga uspjeli uhvatiti, no tada su ih okružili njima nepoznati ljudi koji su, ispostavilo se kasnije, na groblju bili i kada su se pravosudni policajci dovezli. Napadači su bili prvo verbalno agresivni, a zatim je verbalno nasilje prešlo u fizičko. Pravosudne policajce su počeli udarati te su ih oborili na pod, a cijeli taj metež, koji je vjerojatno bio planiran, iskoristio je maloljetnik, koji je - pobjegao. Čim je on pobjegao, napadači su prestali udarati pravosudne policajce te su i oni pobjegli.

Pravosudni policajci su napad prijavili PU primorsko-goranskoj iz koje kažu standardno. Oni su prijavu zaprimili, kriminalističko istraživanje je u tijeku, za odbjeglom osobom se traga, a za detaljnije informacije upućuju na Ministarstvo pravosuđa. A u Ministarstvu pravosuđa pak kažu da prikupljaju informacije te će o svemu izvijestiti kada ih - prikupe.

U međuvremenu, pravosudni policajci opet upozoravaju na uvjete u kojima rade te kažu da je Odgojni zavod upozoravao u više navrata da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Inače dan ranije je iz Remetinca pokušao pobjeći Filip Obradović i to skokom kroz prozor, u čemu su ga spriječili pravosudni policajci koji su i pokušaj bijega i skok kroz prozor vidjeli na sigurnosnim kamerama. On je ekspresno vraćen u Remetinec te čeka izručenje Srbiji čiji je državljanin.

