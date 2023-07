Nakon Srpkinje, javio se još jedan bivši ljutiti radnik restorana na Krku: "Neugodno me hvatala za grudi"

"Znala me otvoreno pitati 'Je li mi guzica velika?'", svoja iskustva s restoranom na Krku čije je vlasnike djevojka iz Srbije optužila za neprimjereno ponašanje, za Jutarnji list ispričao je i muškarac iz Gline. Tamo je prošle sezone radio kao kuhar. U 50 godina, to mu je bilo prvi put da ide raditi na more.

Ispričao je da je vlasnica "znala doći u kuhinju i neugodno ga hvatati za grudi". Nekoliko puta su to i gosti vidjeli. Kaže je kako su svađe među supružnicima bile česte, a za manjak gostiju bili su im krivi radnici. "Iako se više od deset godina bavim ovim poslom, uvjerili su me da ne znam kuhati. Kad se nisu svađali međusobno onda bi nekoga od nas uzeli na pik. Gosti su često slušali te naše svađe i rasprave, sjećam se jednom prilikom kad je urlala i ponavljala 'Šta ti misliš da sam ja glupa plavuša koju možeš povaliti?!', i to zbog juhe koju ona sama nije dobro skuhala.

Pola sata kasnije ponašala bi se kao da smo najbolji prijatelji i potpuno ignorirala svađu, te promjene raspoloženja su bile sulude", prisjetio se za Jutarnji list. Ostao je tek nešto više od mjesec dana. Ipak dodaje da su ga pošteno isplatili.

Internetom se prije nekoliko dana proširila priča o iskustvu mlade Srpkinje koja je kratko radila u tom restoranu. Detalje je podijelila njezina majka na Twitteru.

"Kad sam došla, šefica mi je prvi dan rekla da bih trebala ''ugraditi' sise, dva dana kasnije šef me pitao znam li hodati u štiklama. Kad sam rekla da znam, rekao je da će mi kupiti minić i štikle da u tome služim hranu. Na to sam rekla da nisam došla biti atrakcija i oblačiti se kao kurva samo da bi oni privukli goste, nego bi ih valjda trebala privući hrana. Naljutio se", ispričala je. I prema njenim riječima, bračni par se svađao, a dodala je da ju je žena gađala pepeljarom. Gazda je pak ispričao svoju stranu priče, tvrdi da ga je djevojka ucjenjivala i da je njegova supruga rukom slučajno gurnula plastičnu pepeljaru.