Nakon promjene vremena, vraćamo se ljetnom režimu: Danas je jedan od najljepših dana ljeta

Brza promjena vremena, jak i olujni sjeverni vjetar te bura su iza nas, a danas nas očekuje jedan od najljepših dana ljeta. Jutro će biti svježe, osobito na kopnu, noć ugodna za spavanje, a dan potom u većini krajeva topao, ali ne i jako vruć. Uz to, sunca neće nedostajati, gotovo vedro vrijeme posvuda očekuje se cijeli dan.

Nalazimo se u polju povišenog tlaka, pod ogrankom anticiklone. Atmosfera je stabilna i tako će biti sve do subote. U kopnenom dijelu zemlje, uglavnom uz rijeke i po kotlinama gorske Hrvatske moguća je tek kratkotrajna magla. Na kopnu će biti svježe, u unutrašnjosti uz 10-ak do 13 stupnjeva, u gorju malo ispod 10, dok nas na moru očekuje većinom 17, 18 do 22 stupnja. Duž obale će ponegdje još biti umjerene, rijetko i jake bure, no slabjet će, prognozira Darijo Brzoja za Novu TV.

Na kopnu će biti bez značajnijeg vjetra te uz temperaturu 27 ili 28 stupnjeva. I u Slavoniji i Baranji sunčano, bez vjetra te također vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura očekuje se uglavnom između 26 i 28 stupnjeva.

Stabilno, sunčano pa i većinom vedro bit će i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Na moru će biti mirnije, bura će oslabjeti pa će veći dio dana puhati jugozapadnjak, uz obalu, a sjeverozapadnjak prema otvorenom moru. U gorju nešto svježije nego proteklih dana uz 22 do 25 stupnjeva, dok će na moru termometri pokazivati oko 28.

I u Dalmaciji će biti sunčano, vrlo toplo, danju mjestimice i vruće, uz 30-ak stupnjeva u hladu. Prijepodne bura, danju vjetar s mora, jugozapadni, zapadni, prema otvorenom i sjeverozapadni. More će, zbog bure, biti svježije nego proteklih dana uz 20 do 23 stupnja.

Nakon više naoblake i manje sunca, vraćamo se u uobičajeni ljetni režim pa će i UV indeks biti vrlo visok. Slično se očekuje i idućih dana, a tek su u subotu moguće nestabilnosti pa bi u središnjim i gorskim krajevima tada moglo biti i pokojeg pljuska. Na Jadranu će do kraja tjedna većinom biti vedro, vruće, a i noći će ponovno biti sve toplije kako se budemo približavali vikendu.