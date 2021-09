Nakon korone ostaje pandemija smartphonea

Rasprave o novinarstvu i medijima, pa o influencerima, ali i poduzetništvu te sportašima kao brendu. Onda red PR-a, celebrity svijeta, Tik Toka i istraživačkog novinarstva te malo o epidemiji pametnih telefona i oglašavanju…

Prvi dan predavanja, panela i rasprava na Weekend Media Festivalu uistinu je bio prepun zanimljivih i raznolikih tema. U četvrtak je, naime, otvoreno 14. izdanje najvećeg komunikacijskog festivala u regiji, a današnji prvi dan programa okupio je vodeće medijske, marketinške i komunikacijske stručnjake.

Tko su junaci našeg doba?

Na panelu zanimljiva naslova “Da ciljam u metu ili pucam iz sačmarice: “special interest print” vs. “mainstream print”, uz Večernjakova direktora Renata Ivanuša sudjelovali su i Ivan Buča, glavni izvršni urednik 24 sata, te Josip Ašik iz American Chess Magazinea.

Oni su raspravljali o promjenama koje proživljava medijska scena, a kakva je situacija kada je riječ o odnosima s javnošću, bila je tema panela “PR je mrtav. Živio PR!”. Koje je od toga dvoga istina?

– Ja bih rekao da je PR umro, ali onda je oživio. No zapravo poanta ovog panela nije bila donijeti neke velike zaključke, nego potaknuti na razmišljanje u kojem se smjeru razvija ova naša komunikacijska struka – rekao je nakon panela Mario Petrović, član programskog tima Weekenda i predsjednik uprave Millenium promocije. Na panelu se raspravljalo o odnosu novinarstva i odnosa s javnošću te su svoje mišljenje imale priliku iznijeti “obje strane”. Tako je Tomislav Krasnec, dopisnik Večernjeg lista iz Bruxellesa, zaključio kako je riječ o suprotstavljenim stranama, ali koje moraju pronaći zajednički jezik.

– Tijekom svoje karijere zaključio sam kako novinari i stručnjaci za odnose s javnošću uvijek moraju biti u nekom konfliktu, ali taj konflikt može biti zdrav i konstruktivan – rekao je Krasnec te je iznio svoje iskustvo o tome koliko se europski političari oslanjaju na PR.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Veoma je zanimljiva bila i rasprava o istraživačkom novinarstvu u kojoj su sudjelovali novinari Ivan Pandžić i Denis Mahmutović iz 24 sata, Danka Derifaj, reporterka RTL-ove „Potrage“, Mato Barišić, urednik emisije Provjereno s Nove TV te Drago Hedl iz Telegrama. “Junaci našeg doba” u vrijeme brzog i površnog sadržaja iznijeli su svoje viđenje profesije, a profesionalni sportaši Ivica Kostelić i Ivan Kljaković Gašpić govorili su o sportašima kao brendu neke zemlje.

– Jedrenje bi trebalo biti naš strateški sport. Vidjeli smo i u ovo vrijeme pandemije da je nautika najotporniji oblik turizma, čak i kretanje zabranjeno ili nemoguće. To je dakle brend za sebe koji su stvorili jedriličari. Poznajem sigurno stotinjak vlasnika čarter-kompanija, voditelja marina, uspješnih kapetana i skipera... koje je zapravo stvorilo jedrenje. Zato je bitno da ono postane dio naše kulture, da se prepozna njegova snaga i bit – rekao je naš istaknuti jedriličar Ivan Kljaković Gašpić s kojim je, zajedno s Ivicom Kostelićem, u studiju Večernjeg lista u Rovinju razgovarala Večernjakova urednica Dea Redžić.

Mnogi su istaknuti gosti festivala, naime, nakon svojih panela i rasprava gostovali u Večernjakovu studiju pa je tako novinarka Lana Kovačević o poduzetništvu razgovarala s Nikolom Dujmovićem iz tvrtke SPAN koja je nedavno izašla na burzu, dok je Petra Maretić Žonja o samom Weekend Media Festivalu razgovarala s njegovim organizatorom i direktorom Tomom Ricovom.

– Bilo da je riječ o IT-u, književnosti, bilo sportu, bilo televiziji… svatko može pronaći nešto za sebe u Rovinju tijekom trajanja festivala. Odabrali smo slogan “Živio život” te smo odlučili da se nećemo ni na jednom panelu baviti temom koronavirusa jer smo ionako previše opterećeni te smatram da se moramo okrenuti budućnosti – rekao je Tomo Ricov.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedina pandemija o kojoj je na WMF-u bilo riječi tako je bila pandemija pametnih telefona jer je o opasnosti od nove tehnologije predavanje održao poznati njemački psihijatar, psiholog i neuroznanstvenik Manfred Spitzer.

I Tesla u Rovinju

U organizaciji ovogodišnjeg WMF-a koji se sutra nastavlja obiljem predavanja i panela jest i stručnjak za odnose s javnošću Božo Skoko, koji je održao predavanje o državama kao komunikatorima.

Također, Skoko je moderator panela “Made in Croatia” na kojem sudjeluju Večernjakov glavni urednik Dražen Klarić, izbornik Zlatko Dalić, dizajner Davor Bruketa, Predrag Grubić iz Adris grupe i znanstvenik Igor Rudan. Teme su - po čemu je Hrvatska danas prepoznatljiva u svijetu, ali i po čemu bi trebala biti.

- Mislim da imamo potpuno drugačiju ideju kako nas vani ljudi doživljavaju od onog kako uistinu to rade. Postavlja se pitanje može li se određenim aktivnostima utjecati na tu percepciju te mogu li i male države biti dobro brendirane? - rekao je Igor Rudan, poznati Hrvatski znanstvenik sa Sveučilišta u Edinburgu.

Da se može i mora smatra pak glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić koji je inicijator brojnih aktivnosti baš s ciljem brendiranja Hrvatske poput izdavanja knjiga i specijala te organizacije izložbe o hrvatskim velikanima.

- Ima li ljepše od toga da se o Hrvatskoj priča kroz prizmu Fausta Vrančića, Nikole Tesle ili Igora Rudana umjesto Ustaša i Partizana, 1945. ili slično. Zato smo odlučili predstaviti snažne pojedince, naše intelektualne nomade - rekao je Klarić dok je naš poznati dizajner Davor Bruketa poručio kako ipak imamo razloga biti ponosni.

- Mislim sa smo mi ipak jako napredovali u 30 godina jer smo prošli velik put prepoznatljivosti. Od toga da nitko nije znao gdje je Hrvatska ili su eventualno mislili da je dio Rusije, do toga da stranci ipak znaju da je to lijepa zemlja u Europskoj uniji - zaključio je Bruketa. Ipak, moderator Božo Skoko je postavio treba li Hrvatska biti poznata samo po svojim prirodnim ljepotama. U tom kontekstu je svoje mišljenje iznio i srebrni Zlatko Dalić koji je istaknuo da bi volio da Hrvatska “diše” onako kako je to činila u ljeto 2018. godine.

- Nažalost, malo po malo smo opet kao nacija postali negativni, prošlo je samo tri godine od Rusije, a već ne valjamo - rekao je Dalić koji se nada da će Hrvate ponovno prožeti zajedništvo. Ipak, svi panelisti su zaključili sa Hrvatska iz godine u godinu sve više napreduje te je sve poželjnija za život.