Nakon deset godina bira se češki predsjednik: Tko može pobijediti multimilijardera Babiša - general ili rektorica?

S današnjim danom obavljeno je glasanje na predsjedničkim izborima u Češkoj. Ako ste mislili da su naši predsjednički izbori, da tako kažemo, neobični i drukčiji, onda je dobro pogledati kako to izgleda u Češkoj.

Kontroverzni Zeman

Nakon deset godina bira se nasljednika Miloša Zemana, lijevog populista nesklonog Europi, sklonijeg Rusiji i Kini, nesklonog migrantima i muslimanima. Optužiivalo ga se da, za razliku od prijašnjih čeških predsjednika, nastoji previše utjecati na državnu politiku iako su mu ustavne ovlasti vrlo male, slično kao i kod nas, reklo bi se.

No, sada će ga naslijediti jedan od troje izglednih kandidata koji po anketama iskaču između osam čija su se imena nalazila na glasačkim listićima danas i jučer. Svakako je među njima zanimljiv Andrej Babiš, jedan od najbogatijih Čeha koji je bio i premijer sve do prošlih parlamentarnih izbora. Iako je ostvario dobar rezultat sa svojim ANO-om, odlučio je da neće pokušati sastavljati vladu, dijelom i zbog situacije u kojoj je protiv njega počeo kazneni progon zbog pronevjere europskog novca.

Optužuju ga da je prikrio vlasništvo u tvrtki koja je dobila dva milijuna eura europskog novca namijenjenog gradnji novog kongresnog centra nedaleko od Praga. Međutim, upravo u ponedjeljak optužnica je odbačena te je oslobođen što mu je širom otvorilo put prema predsjedničkim izborima.

Češki analitičari tvrde kako bi to moglo značiti i prevagu za Babiša iako je potpredsjednik njegove stranke objavio da za njega neće glasati. No, Babiš je prema anketama vodeći kandidat, pa je očito da su mnogi Česi povjerovali u njegovu verziju događaja, odnosno u to da se radi o političkom progonu. Ne vodi s velikom prednošću, dobiva 26,5 posto glasova, ali ako pobijedi to bi moglo značiti nastavak Zemanove politike u nekim bitnim dijelovima poput nezapadne orijentacije.

Drugi je zanimljivi kandidat neovisni Petr Pavel, inače general koji je bio načelnik Glavnog stožera čeških oružanih snaga i predsjedajući NATO-ova vojnog odbora. Ali, njemu se spočitava da je bio član Komunističke partije još u godinama prije ružičaste revolucije. Brani se da inače ne bi mogao napredovati u vojsci te da nikada to nije ni krio.

General, kako ga vole zvati, kampanju je gradio na proeuropskom stajalištu, podršci Ukrajini te energetskoj samoodrživosti. Imamo i jednu damu, Danuše Nerudová jedina je kandidatkinja za predsjednicu Češke, ekonomistica i sveučilišna profesorica te nekadašnja rektorica Sveučilišta Mendel u Brnu.

Nitko nije čist

Sve bi to bile lijepe reference da je ne optužuju za plagiranje i skraćivanje krivina pri doktoriranju kao i za prodaju diploma na sveučilištu koje je vodila. I priznala je da je mogla na te optužbe brže reagirati, ali da nije napravila ništa nedopušteno, dok za prodaju diploma tvrdi da za to nije ni znala. Svoju je kampanju zasnivala na boljem obrazovanju, jednakim pravima za sve te mirovinskoj reformi. I ovo dvoje kandidata ne ostvaruje dovoljno za pobjedu u prvom krugu, kao ni neku odlučujuću prednost.

Također su prema anketama negdje do 27 posto. Troboj je to, dakle, zapadnih vrijednosti, Pavel i Nerudová podupiru istospolni brak, koji u Češkoj nije dopušten, borbu protiv klimatskih promjena te podupiru EU, dok Babiš ne odustaje od svojih populističkih stavova koji se rijetko poklapaju sa stavovima drugo dvoje ozbiljnih kandidata na Zemanovo mjesto. Prema anketama agencije Median, drugog kruga će sigurno biti, no Andrej Babiš ne bi u drugom krugu pobijedio niti Berudovu niti Pavela, a Pavel bi vjerojatno pobijedio Nerudovu.

