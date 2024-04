Poštovani čitatelji, nekoliko je ključnih poruka ovih izbora. Za početak, najveći dobitnici ovih izbora ste vi, hrvatski građani! Vaša velika izlaznost vodi nas do nekoliko zaključaka. Prvi je da su Hrvati i dalje duboko zainteresirani za politiku i izborne procese. Drugi, žele participirati u politikama koje utječu na budućnost zemlje. Slijedom toga, kao treći zaključak nameće se spoznaja kako se politička scena dovoljno isprofilirala da se izborni proces ne bi sveo samo na izbor između "za" i "protiv".

Vaša disperzija glasova potvrda je da uz HDZ i SDP postoji široka lepeza politika i njihovih nositelja koji mogu artikulirati različite svjetonazore, ideologije, ali i specifične politike. Iako je u nešto više od tri desetljeća hrvatske demokracije bilo stranaka i pokreta koji bi se pojavljivali u izbornom procesu kao izraz protestnih glasova, ovi izbori bili su većim dijelom rezervirani za već okušane opcije. Domovinski pokret i Možemo uspješno su položili i drugi izborni ciklus te se tako pridružili političkim strankama koje već dulje vrijeme imaju stabilno političko tijelo. Ulazak u Sabor i regionalnih stranaka, poput IDS-a i Nezavisne platforme Sjever, dokaz je da se u Hrvatskoj ukorijenio i regionalni pristup politikama na nacionalnoj razini.

Ove izbore obilježio je nezapamćen ulazak u političku arenu aktualnog predsjednika Zorana Milanovića. Njegov angažman na strani SDP-a u izbornom procesu izazvao je ustavnopravni potres, ali i veliku mobilizaciju na političkoj sceni. U tome njegovu manevru treba tražiti i dio "krivnje" za veliku izlaznost koja u konačnici SDP-u nije donijela uspjeh. Mobilizacija HDZ-ovih birača, kao i onih na desnom dijelu političkoga spektra, te bijeg dijela lijevih birača SDP je učinio najvećim gubitnikom ovih izbora. Možemo se, poštujući Ustav, pokazao politički, ali i društveno puno zreliji i odgovorniji od SDP-a.

U danima koji slijede SDP čeka duboko propitivanje, a vrlo vjerojatno i kriza vodstva, što otvara novi prostor za Možemo. HDZ je, s druge strane, nakon dva puna mandata svoje Vlade ne samo pobijedio nego i povećao apsolutni broj svojih glasača. Velik je to Plenkovićev uspjeh unatoč aferama i velikim potresima i krizama koje su pogodile Hrvatsku i svijet u proteklom razdoblju. No unatoč pobjedi, HDZ ne može u potpunosti biti zadovoljan. Manji broj zastupnika u odnosu na prošle izbore oslabio mu je pregovaračke pozicije. To za posljedicu može imati sve veće apetite potencijalnih partnera.

U izbornoj pobjedi HDZ-u pomogao je i Zoran Milanović, čija je agresivna retorika okrenula dio umjerenih, građanski orijentiranih birača prema Plenkoviću kao opciji koja nudi stabilnost. Potezi predsjednika Milanovića i dalje su nepredvidljivi. Opetovana pobjeda njegova najvećeg protivnika (izbjegavat ćemo riječ "neprijatelj") Andreja Plenkovića otvara cijeli niz pitanja. No, ključan odgovor može ponuditi sam Plenković ako uspije relativno brzo prikupiti potporu za novu Vladu.

Uzimajući u obzir njegove dosadašnje politike, pokušat će na sve načine izbjeći Domovinski pokret, a to nas pak vodi do pregovora s puno malih opcija i pokušaja vrbovanja pokojeg potencijalnog prebjega. No, kako se sinoć moglo čuti od Milanovićeva 'glasnogovornika' Peđe Grbina, ni predsjednik mu nema namjeru olakšati posao. SDP, unatoč samo 42 mandata, i dalje ne odustaje od manjinske Vlade.

U svakom slučaju, srijeda je politički ostavila Hrvatsku onakvom kakva je bila u utorak.