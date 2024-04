Što srpski mediji pišu o izborima u Hrvatskoj: 'Još uvijek ništa nije odlučeno'

Suprotno svim očekivanjima, hrvatski parlamentarni izbori u Srbiji nisu izazvali neki poseban medijski interes. Većina portala tijekom dana prenosila je opće informacije o izborima u Hrvatskoj, odnosno broj birača, biračkih mjesta, koliko se bira zastupnika i slično.

S početkom objavljivanja izbornih rezultata u Hrvatskoj i srpski mediji su počeli prenositi te podatke, bez nekih posebnih osvrta srpskih političara. Tako portal B92 posebno ističe veliku izlaznost te podsjećaju na to da je tijekom proteklih godina Hrvatsku vodila koalicija okupljena oko HDZ-a u kojoj je sudjelovao i SDSS. Iznijeli su i podatak da je na izborima za Hrvatski sabor u Srbiji izašlo tri puta više birača nego na prethodnim izborima, odnosno gotovo 1300 na samo dva biračka mjesta.

– Mobilizacija svih koje okuplja Hrvatsko narodno vijeće (HNV), mjesnih odbora i podružnica DSHV-a, članova udruženja koje promoviraju kulturu Hrvata bilo je izuzetno. Riječ je o najvećem broju izašlih na hrvatske izbore od kada Hrvati u Srbiji sudjeluju u političkim procesima matične države – rekao je predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov. Prema njegovim riječima, rezultat je to kampanje vođene putem društvenih mreža, pozivanja i organiziranja članova udruženja za koje je organiziran prijevoz do Subotice i Beograda iz svih mjesta u kojima živi hrvatska zajednica.

Konzul savjetnik u hrvatskom konzulatu u Subotici Zdravko Vincelj izjavio je da su dva izborna dana protekla mirno i dostojanstveno. – Nije bilo zastoja ni bilo kakvih problema i pored povećanog interesa za glasanje – rekao je Vincelj.

Inače, hrvatska zajednica u Vojvodini imala je dvoje predstavnika na dvije izborne liste. Tako je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) Jasna Vojnić bila kandidatkinja HDZ-a, a zamjenik predsjednika Demokratske zajednice Hrvata Tomislav Stantić bio nositelj liste za dijasporu koalicije "Fokus Republika".

Dnevni list Kurir je uz naslov kako unatoč visokoj pobjedi HDZ-a još uvijek ništa nije odlučeno te isto tako prenose i izjave svih čelnika političkih stranaka koje su ušle u Hrvatski sabor. Oporbeni dnevni list Danas uz rezultate izbora donosi i naslove kako SDP ide u pregovore s strankama koje su protiv HDZ-a, kao i da Domovinski pokret neće sa SDSS-om i Možemo.

Predsjednik Dokumentacijskog-informacijskog centra Veritas Savo Štrbac za novinsku agenciju Tanjug je rekao kako je jedna od mogućnosti formiranja nove Vlade koalicija HDZ-a s "proustaškim Domovinskim pokretom koji je i na ovim izborima govorio protiv Srba".

Interesantno je kako se o izborima u Hrvatskoj nije oglasio ni jedan srpski političar, kako je to do sada bilo uobičajeno. Mogući razlozi tome su aktualni problemi s kojima se suočava Srbija. To je prije svega prijem Kosova u Savjet Europe, kao i najave da će se Srbiji ulazak u EU uvjetovati priznanjem neovisnosti Kosova. Isto tako spominju se i najave međunarodne zajednice da će ići u smjeru da se ratni zločin u Srebrenici proglasi genocidom. Tu su i najavljeni izbori za Beograd kao i činjenica da poslije parlamentarnih izbora u Srbiji nova Vlada Srbije još uvijek nije potvrđena.

