Najveći hotelski lanac otvara luksuzni resort i traži 75 radnika: Objavljeni su uvjeti

Hrvatska će početkom ljeta 2024. godine dobiti prvi hotel na nekom od jadranskih otoka iz najprestižnijeg svjetskog hotelskog lanca Marriott International. Riječ je o investiciji vrijednoj 15 milijuna eura i brendu Autograph Collection koji će otvoriti na otoku Cresu. Inače, Autograph Collection u portfelju ima 280 hotela u 50 zemalja svijeta na najatraktivnijim lokacijama.

Brend Autograph Collection kategoriziran je s pet zvjezdica te spada u premium distinctive skupinu Marriottovih hotela, što je po razini luksuza pozicija između luxury i select hotela, a po sadržajima i stilu radi se o jedinstvenim objektima koji ističu lokalnu kulturu i priču. U tom smislu Autograph Collection by Marriott okuplja budući tim od minimalno 75 ljudi i ima otvorene sve pozicije za rad u hotelu. Otvorene pozicije su: Generalni/a menadžer/ica, Direktor/ica prodaje, Voditelj/ica odjela hrane i pića, Voditelj/ica recepcije, Voditelj/ica wellnessa i SPA, Glavni/a domaćin/ica i Ostalo osoblje.

Investitor hotela je tvrtka Valdarke d.o.o., a njezin prvi čovjek je Nikola Avram, Cresanin s više od dvadeset godina međunarodnog iskustva u hotelijerstvu i menadžmentu najuglednijih turističkih kompanija. Također, Avram je osnivač i uspješne regionalne tvrtke Alpha Hotel Management koja je licencirana od strane Marriott Internationala za razvoj brenda na jugoistoku Europe. On je otkrio detalje o budućim poslovima u Autograph Collectionu na Cresu te naglasio kako su pozicije otvorene za sve zainteresirane bez obzira na spol, porijeklo ili mjesto prebivališta.

“Trenutno imamo otvorena radna mjesta doslovno za sve pozicije. Tim gradimo iz temelja i transparentno. Cilj je odabrati iskusne, ali i motivirane mlade radnike koji su spremni učiti, razvijati vještine i stjecati iskustvo bez obzira jesu li se susretali s hotelijerstvom ranije. Time ćemo nesumnjivo oplemeniti turističku sliku jednog od najljepših hrvatskih otoka, potaknuti razvoj ekonomije pa i demografije. Što se uvjeta tiče možemo kazati da ćemo najveći broj radnika zaposliti na cjelogodišnje razdoblje, a zapošljavat ćemo i sezonce. Primanja će biti konkurentna, stimulativna i shodna imidžu najvećeg svjetskog hotelskog lanca. Smještaj i obroci bit će osigurani u sklopu hotela koji će raditi deset mjeseci u godini. Naša je prednost kao investitora što dubinski razumijemo hotelijerstvo, turizam i menadžment te nam je to veliki vjetar u leđa u budućem ostvarivanju poslovnih rezultata, održavanju kvalitete te sinergiji sa našim zaposlenicima”, izjavio je Nikola Avram dodavši kako se svi zainteresirani mogu prijaviti na e-mail: info@alpha-hm.com.

Autograph Collection resort imat će 49 soba, dva vanjska bazena, plažno područje s barom, više gastro lokacija te wellness i SPA centar. Hotel je eksterijerom osmišljen kao spoj modernog i decentnog dizajna dok je interijer inspiriran opuštenim ambijentom starih kamenih sela i šarenih kuća na creskoj rivi koje su kroz stoljeća zadržala utjecaj venecijanske arhitekture.

Portfelj Marriott Internationala u Hrvatskoj trenutno obuhvaća pet objekata u ključnim turističkim i poslovnim odredištima, a to su: Sheraton Dubrovnik Riviera, Le Méridien Lav Split, AC Hotel by Marriott Split, Westin Hotel Zagreb te Sheraton Hotel Zagreb. Također, tijekom 2025. godine očekuje se otvaranje Opatija Marriott Hotela, dok je za 2026. godinu planirano otvaranje još jednog hotela iz brenda Autograph Collection i to u Komiži na otoku Visu.