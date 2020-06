Najbolji europski atletičari trčat će kroz Karlovac

Karlovački cener jedna je od najpopularnijih cestovnih atletskih utrka u Hrvatskoj. Ove godine utrka nosi naziv 8. Heineken 0.0 Karlovački cener i prva je cestovna utrka u Hrvatskoj sa statusom “World Athletics Bronze Label” koji dodjeljuje World Athletics - IAAF, ali i prva utrka u kalendaru Svjetskog atletskog saveza ove godine. Koliko je Cener važan za trkače dokazuje to što su na toj utrci čak dva puta postignuti rekordi Hrvatske. Kao mnogi sportski događaji, i Karlovački cener odgođen je zbog pandemije s lipnja na 10. i 11. srpnja i bit će jedna od prvih većih sportskih priredbi u Hrvatskoj nakon karantene.

Sve više rekreativaca

– Zasad imamo više od 850 sudionika, a prijave još traju. U utrci može sudjelovati do 2000 sudionika, no zbog situacije smo ograničili broj sudionika na tisuću na Ceneru i 500 na Karlovačkoj milji. Tu je i elitna utrka na koju nam svake godine dođe 50-ak vrhunskih trkača; lani su nam došli najbolji svjetski trkači iz Kenije, Ugande i Etiopije, no ove godine još razgovaramo sa svima. Granice unutar EU bit će uskoro otvorene, ali ne znamo što će biti s granicama prema drugim zemljama. Zbog toga je i Svjetski atletski savez ove godine malo smanjio kriterije. No, najbolje rangirani trkači iz Europe i Hrvatske će nam doći; već se prijavila naša Matea Parlov Koštro koja je bila i lani, te Rok Puhar, najbolji slovenski dugoprugaš. Postignu li u Karlovcu nacionalne rekorde, to im se priznaje. Što se tiče epidemioloških uvjeta, s obzirom na to da je riječ o događaju na otvorenom, nismo imali nekih većih zahtjeva – kaže nam Robert Franjković, direktor i osnivač Karlovačkog cenera.

Kaže da su u jednom trenutku, kada se situacija s pandemijom zahuktala u Europi, strahovali da ga ove godine neće moći organizirati, no odahnuli su sa smirivanjem situacije.

– Istraživanja Svjetskog atletskog saveza pokazala su da su koronakriza i karantena utjecale na građane da se više bave rekreativnim sportom, pogotovo trčanjem, pa je i poraslo zanimanje za utrke. Kada se epidemiološka situacija u Hrvatskoj počela smirivati, svakodnevno su nas zasipali pitanjima hoće li biti utrke. I uspjeli smo ih sve organizirati; neke s pomaknutim datumima; kao utrke Zagreb 21, odnosno Zagrebački proljetni polumaraton, što je ujedno i prvenstvo Hrvatske i Balkana u polumaratonu, koji je s ožujka prebačen na 23. kolovoza, Krka polumaraton, koji se održava u Nacionalnom parku Krka, umjesto u travnju bit će održan 26. rujna, a datume su zadržali Pula maraton 19. rujna i Šibenskih deset & Draženova četvorka 24. listopada – dodaje R. Franjković.

Najbrža utrka u Hrvatskoj

Od svih tih utrka, Karlovački cener je poseban; trči se 10 kilometara u povijesnom središtu Karlovca, srednjovjekovnoj Zvijezdi, a sastoji se od četiri utrke; glavne, elitne, štafetne i Karlovačke milje. Glavna utrka otvorena je za sve trkače, a posebna je i Karlovačka milja koja je simbolično organizirana za rođendan grada Karlovca. Trči se 1579 metara, po 1579. godini utemeljenja grada.

– Karlovački cener je jedinstvena utrka u Hrvatskoj, što nam i trkači govore. Osim što je riječ o službeno i uvjerljivo najbržoj utrci u Hrvatskoj na 10 kilometara; lani ju je Marokanac Mustapha El Aziz pretrčao za 28.24 minute, jedinstvena je i po ozračju i ambijentu jer se trči navečer kroz samo središte grada – dodao je Robert Franjković. Zahvalan je, dodaje, Gradu Karlovcu, karlovačkoj Prometnoj policiji i Atletskom klubu Ka-tim na velikoj podršci u organizaciji.