Nagli porast zločina šokirao Švedsku, šalju vojsku protiv imigrantskih bandi: 'Moramo ih loviti i pobijediti'

Švedski premijer Ulf Kristersson pozvao je čelnika vojske da pomogne u suzbijanju nasilnih zločina u zemlji koja se suočava s porastom broja ubojstava. U posljednje vrijeme više je nedužnih civila stradalo u obračunima bandi što je potaknulo vladu da se okrene oružanim snagama. "Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je situacija ozbiljna. Švedska nikada nije vidjela ništa slično. To se ne događa ni u jednoj drugoj europskoj zemlji", rekao je Kristersson. U četvrtak su ubijena dvojica muškaraca u Stockholmu, dok je sjeverno od prijestolnice žena ubijena u eksploziji.

'Nikada se nije probudila'

– Ovo je teško vrijeme za Švedsku. Žena od 25 godina otišla je sinoć spavati kao i svake normalne večeri i nikada se nije probudila – rekao je premijer. Zasad nije potpuno jasno kako bi se vojska trebala angažirati, ali neki su procijenili da bi mogla preuzeti određene policijske dužnosti kako bi sama policija mogla osloboditi resurse za borbu protiv kriminala. Neke su međunarodne institucije kritizirale švedske najave i rekle su da angažiranje vojske "ne pogađa temeljne uzroke nasilja".

VIDEO Švedski premijer sazvao čelnike vojske i policije dok nasilje bandi potresa naciju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Šefovi tamošnje policije rekli su da se ta zemlja suočava s najozbiljnijom domaćom sigurnosnom situacijom od Drugog svjetskog rata, a narko bande uključile su se u krvavi sukob. Već je prošle godine postavljen rekord po broju smrtonosnih pucnjava u Švedskoj, a prema trenutačnim podacima, ovaj rujan mogao bi biti najgori mjesec od početka vođenja statistike. U mjesecu na isteku ubijeno je 12 ljudi. Policija tvrdi da bande u posljednje vrijeme često koriste djecu u zločinačkim pothvatima, zato što maloljetnici dobivaju blaže kazne na sudovima. Premijer je jasno upozorio na razloge koji su doveli do te alarmantne situacije.

– Politička naivnost i neznanje doveli su nas ovamo. Isto kao i neodgovorne imigrantske politike te neuspješni pokušaji integracije. Društvena isključenost i paralelna društa hrane kriminalne bande koje okrutno regrutiraju djecu i obučavaju ih kao buduće ubojice – rekao je. Bivša premijerka Magdalena Andersson prošle je godine također rekla da "zemlja nije uspjela integrirati veliki broj imigranata koje je privukla u posljednja dva desetljeća što je vodilo stvaranju paralelnih društava i nasilnih bandi". Švedska vlada, osim neuspjeha u integraciji, navodi i trgovinu drogom te veći jaz između bogatih i siromašnih kao razloge za nasilje.

Neki su porast nasilja povezali s unutarnjim sukobom frakcija bande poznate kao Mreža Foxtrot. To je, prema vladi, prouzročilo situaciju bez presedana, a u nasilju sve češće stradaju djeca i nedužni ljudi. Prema statistici vlade, u pucnjavama u Švedskoj godišnje bude ubijeno četvero ljudi na milijun stanovnika, dok je u drugim zemljama taj broj više nego dvostruko manji – 1,6.

Vlada desnica

U zemlji je na vlasti koalicija desnog centra koju predvodi Kristersson, a u parlamentu je podržava eksplicitno antiimigratnska stranka Švedski demokrati. Oporba i vlada međusobno se posljednjih mjeseci kritiziraju za to tko je kriv što je došlo do porasta nasilja. Socijaldemokrati koji su bili na vlasti od 2014. do 2022. pozvali su nedavno vladu da angažira vojsku. Iako premijer nije konkretizirao što će oružane snage raditi, rekao je: "Moramo loviti bande i moramo ih pobijediti. Napravit ćemo što god je potrebno kako bismo ponovno uspostavili red u Švedskoj".

POVEZANI ČLANCI: