Nadzorna kamera snimila neobičan trenutak: Oduvijek sam vjerovala u njih

Neobičan trenutak uočila je jedna majka ispred svoga doma u engleskom gradu Colchesteru, a koji je snimila nadzorna kamera njezine kuće.

Na snimci koja je nastala oko 1.30 sati u noći vidi se kako nepoznati leteći objekt leti iznad automobila parkiranih ispred kuće.

Majka se našalila kako je riječ o vili, a njezina snimka izazvala je sumnje kod mnogih.

I've always believed in fairies 🧚!

Caught this on CCTV last night 🙂 #ibelieveinfairies pic.twitter.com/hLcyEpsDs2