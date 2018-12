Hranić prijavljen zbog poticanja na nasilje i mržnju prema homoseksualcima

Protiv nadbiskupa đakovačko-osječkog mons. Đure Hranića podnesena je anonimna kaznena prijava zbog navodnog javnog poticanja na nasilje i mržnju prema osobama homoseksualne orijentacije.

Prijava je, navodno, upućena na adresu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku te Zagrebu, no u DORH-u nismo uspjeli dobiti potvrdu je li i zaprimljena. Autoru kaznene prijave sporne su biskupove izjave dane novinarima nakon tradicionalne božićne pastirske poruke i čestitke. Cijelu je poruku mons. Hranić posvetio, inače, važnosti udomljavanja djece, a povukao je paralelu s Isusom koji se rodio kao nemoćno i nezaštićeno dijete i za njega “ne bijaše mjesta u svratištu”. Novinare je potom zanimao njegov stav o novom Zakonu o udomiteljstvu, kao i o nastavku zabrane istospolnim zajednicama da udomljavaju djecu. Odgovorio je kako ne smatra da je to diskriminacija homoseksualnih parova.

– Ja bih htio igrati nogomet za Hrvatsku i zabijati golove. Jesam li diskriminiran zato što me neće uzeti izbornik kad se prijavim? Dijete je utjelovljenje ljubavi oca i majke i zato treba prisutnost njih oboje – izjavio je mons. Hranić. Istaknuo je kako poštuje dostojanstvo svake ljudske osobe te da nije ni protiv koga. Svjestan je, rekao je, kako su homoseksualci često doista diskriminirani te mu je neprihvatljivo da netko samo zato trpi nasilje, “osim ako to baš prakticira u javnosti i izaziva tu istu javnost, onda to mogu – ne odobravam – ali mogu razumjeti”.

– Žalosti me kada čujem da netko samo zbog svojih sklonosti doživi nasilje. To nije put, ali s druge strane, moramo voditi računa o dobrobiti djeteta. Ako ono mora otići od svojih bioloških roditelja, onda to dijete zavređuje normalnu, običnu, prosječnu obitelj koja počiva na bračnom zajedništvu oca i majke – dodao je.

Autor kaznene prijave stava je kako je Hranić htio opravdati nasilje zbog izražavanja homoseksualne orijentacije u javnosti te tako “izazvati tjeskobu i strah” kod homoseksualaca. Poslao je tako poruku, navodi se u prijavi, da homoseksualci nisu sigurni u hrvatskom javnom prostoru te mogu biti meta napada. Što se tiče izjave kako dijete zaslužuje “normalnu, običnu, prosječnu obitelj”, autor kaznene prijave navodi da biskup time “širi mržnju prema obiteljima u kojima su članovi homoseksualne osobe, ali i jednoroditeljskim obiteljima”.

U Tiskovnom uredu Đakovačko-osječke nadbiskupije nisu nam htjeli komentirati podnošenje kaznene prijave protiv mons. Hranića, a poručili su nam da pošaljemo pisani upit. Hranić se, inače, u druženju s novinarima nakon božićne poruke dotaknuo i saborskih zastupnika. – U svakom parlamentu zna biti tenzija, ali mi se čini da je već dulje naš Sabor prevršio svaku mjeru. To što se događa je sramota – komentirao je.