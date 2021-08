Na što se žale turisti: Misterij nam je zašto se u nekim restoranima WC ne može zaključati'

Ljeto su podjednako nestrpljivo čekali i jadranski domaćini i gosti iz Europe umorni od pandemije i zaključavanja. Hrvatsku ih je ove godine izabralo više od devet milijuna, većina je zadovoljna odmorom u našoj zemlji. Pritužbi je, kako kaže jedan strani turoperator, čak i manje nego što se moglo očekivati s obzirom na to da je u jednom trenutku krenuo pravi bum potražnje. Ali ne odlaze svi (potpuno) zadovoljni s ljetovanja u Hrvatskoj.

Unatoč nekim manama jadranske turističke ponude i propustima domaćina, turisti koje smo anketirali u Dalmaciji i u našem glavnom gradu mahom bi ponovili odmor u našoj zemlji.

"Hrvatska je jako lijepa zemlja, Zagreb je krasan. Ljudi su divni. Puno je lijepih vitkih žena. Sve je lijepo", dojmovi su Monike Bojsan iz Poljske. Primjedbi nema ni Andrijana Užgorot. Fascinirana je Zagrebom za koji kaže da je jako lijep grad, a najviše joj se svidjela povijesna jezgra. Društvance iz Švicarske, Melina, Sarah i Micha, koje posljednja dva tjedna kamperom upoznaje našu regiju, pretežno je zadovoljno.

“Uspoređujući s Italijom, kod vas je čišće, a sve bolje funkcionira nego, recimo, u drugim balkanskim zemaljama. U globalu dojmovi su dobri, ljudi su ljubazni i dragi, vrijeme je puno bolje nego kod nas. U restoranima bismo voljeli više ponude za vegetarijance, a misterij nam je zašto se u nekim restoranima WC ne može zaključati. Danas smo baš komentirali i oronule i napuštene zgrade, to je malo tužno i ne može se vidjeti u Švicarskoj”, komentari su dobro raspoloženog švicarskog trojca.

Nizozemac Pieter još je kritičniji. U splitskim kafićima naletio je, kaže, na namrgođene konobare koji mrmljaju sebi u bradu.

– Zasmetali su me i u trajektnoj luci neugodni mirisi iz kanalizacije, u gradu ima dosta nerazvrstanog smeća, a zidovi su išarani. Ipak, bez obzira na sve, zaljubio sam se u Split i dogodine se vraćam – kaže Pieter.

Talijanki Valeriji zasmetale su jedino prometne gužve.

– U apartmanu smo u Krilu Jesenice kod Omiša. Do Splita nam je magistralom trebalo više od dva i pol sata. Gužve su ogromne i to je po mojemu mišljenju najveći problem. Treba apelirati na vlast da pothitno riješi prometnicu koja jednostavno ne može izdržati ovakav turizam. Ostalim smo zadovoljni, sve skupa me uvelike podsjeća na Italiju – kaže Valerija.

Foto: Večernji list Valeria, Italija

Belgijca Yannika brine da će Split s masovnim turizmom doživjeti sudbinu Venecije ili Barcelone, a Roberta iz Poljske zasmetale su ''nesnosne gužve'' u centru Splita i manjak parkinga.

Najviše primjedbi naših gostiju bilo je kad ih je i bilo najviše, više od milijun dnevno. Sada je pritisak opao, pa je manje prigovora.

– Da, najviše ih je bilo u špici, a najčešće smo slušali pritužbe da usluga nije kakvu su očekivali. Recimo, predugo su čekali u restoranu, stol nije bio očišćen, hrana u hotelima s tri zvjezdice im je bila jednolična i sl. Nitko nije očekivao ovoliko gostiju i očito je bilo problema s radnom snagom. Vidim i sad ovdje u Trogiru da su konobari preumorni. No, u cjelini, reklamacija je ipak nešto manje nego prije pandemije – kaže Dalibor Čanaglić iz agencije Palma Travel.

Jannick, Belgija: Obišao sam cijelu Europu, vaša zemlja je vrh! U Hrvatsku dolazim već nekoliko sezona, obišao sam cijelu Europu, ali vaša zemlja je u vrhu po svojim ljepotama i destinacijama. Mislim da ću se i dogodine opet vratiti u Dalmaciju. Ljudi su otvoreni i prijateljski. Kao probleme bih izdvojio gužve u gradskim jezgrama i pomalo kaotičan promet. Foto: Večernji list

Pieter, Nizozemska: Zar gosti nisu dobrodošli??? Dvoumio sam se između Istre i Dalmacije, odlučio sam se za Dalmaciju jer mi se činila ljepša. Nisam razočaran, ali vaši konobari kao da su previše nervozni. Zar gosti koji troše novac u vašoj državi nisu dobrodošli? Ne sviđa mi se ni što su tarife za domaće i turiste u kafićima i restoranima različite. Foto: Večernji list

Radek, Poljska: Čime hranite Splićanke? Predivne su! Oduševljen sam! Obožavam kamene uličice, zelene prozore i miris ribe iz restorana. Bili smo na Bačvicama i more je predivno. I Splićanke su predivne! Zaboga, čime hranite te ljepotice? U Splitu ima ponude za sve. Nemam ni jednu zamjerku na Hrvatsku i turizam. Želio bih se preseliti ovdje. Foto: Večernji list