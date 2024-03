Na snazi žuto upozorenje za jedan dio Hrvatske: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

I u ožujku se nastavlja iznadprosječno toplo vrijeme za ovaj dio godine. Iako je zima i dalje u tijeku, vremenske prilike sličnije su proljeću, a takvo će vrijeme biti i u prvim danima ovoga mjeseca.

Jutro će danas pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, a u Dalmaciji može biti i grmljavine. Od sredine dana kidanje naoblake, najprije na jugu te osobito istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo, na udare prema otocima i olujno, popodne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 17 °C, stoji u vremenskoj prognozi DHMZ-a za danas. Upaljen je i žuti meteoalarm za cijelo područje uz Jadran, od Istre do Dubrovnika, zbog vjetra koji će puhati, negdje i do 85 kilometara na sat.

Meteropatima pak ovakvo vrijeme ne ide na ruku. Razmjerno nepovoljan biometeorološki utjecaj u unutrašnjosti zemlje, te nepovoljan uz Jadran, u Lici i Gorskom kotaru može kod meteoropata utjecati na raspoloženje i koncentraciju, a kod kroničnih bolesnika pojačati tegobe od kojih inače pate, stoji u biometeorološkoj prognozi za danas. Krajem dana, neki meteoropati mogu osjetiti blago poboljšanje općeg stanja.

Sutra će pak biti promjenljivo, ponegdje na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru pretežno oblačno. Mjestimice kiša, uglavnom u krajevima uz Jadran te na Jadranu, osobito sjevernom, a poslijepodne moguće i u središnjim područjima. Ujutro ponegdje u unutrašnjosti magla. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu slabo i umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, na Jadranu od 8 do 13 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 11 do 16 °C.

- Idućih dana nastavlja se promjenjivo vrijeme - izmjenjivat će se oblačna i sunčanija razdoblja, povremeno će padati kiša, ponajprije u ponedjeljak na Jadranu je lokalno moguća i grmljavina te će i dalje puhati jugo, umjereno, u nedjelju i početkom novog tjedna ponegdje i jako. Na kopnu vjetar slabiji - uglavnom samo povremeno umjeren južnih smjerova. Kiša će biti češća u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, a u sjevernijim kopnenim predjelima mjestimice će i potpuno izostati. I dalje gotovo posvuda temperatura iznad prosjeka za početak ožujka - prognozirala je pak za HRT Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

