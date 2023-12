Najveća ski-investicija u Hrvatskoj: Skijati upola jeftinije nego u Sloveniji, a sad stiže i nova žičara

Ove će se zime na Platku skijati komfornije nego ikad. Nova moderna žičara dužine 800 metara, sa 114 sjedala, spremna je za skijaše, a u sat vremena moći će ih prevesti čak 2400. Stara žičara, čiji je kapacitet maksimalno 900 skijaša u sat vremena, ne ide u ropotarnicu, ostaje za eventualne situacije u kojima se može pokazati potreba i za njom.

Skijalo se 74 dana

Nova žičara investicija je vrijedna 4,8 milijuna eura, čime se ulaganja u skijalište Platak tijekom posljednjeg desetljeća penju na čak 15 milijuna eura. Jedna od većih investicija bili su 2020. topovi za snijeg, koji su prošle zime omogućili da se na Platku skijalo čak 74 dana. Prirodnog snijega sada još nema, ali topovi su raspoređeni i, kad se zaredaju četiri dana s temperaturom nižom od četiri stupnja ispod nule te vlagom u zraku od 60-70 posto, Platak će zabijeliti umjetni snijeg.

– Prošle zime sigurno ne bismo imali tako dugu sezonu da nemamo sustav za zasnježivanje. Zahvaljujući topovima imali smo 74 skijaška dana, odnosno 59 dana u zoni stare žičare. Skijaša je bilo 20.000, a općenito zimskih posjetitelja oko 75.000. Najveći broj karata prodanih u jednom danu bio je 1150. Taj dan je na Platku bilo 4000 ljudi. Ograničavajući faktor su parkirališna mjesta, broj ugostiteljskih objekata i dužina staza tako da se u jednom danu ne može bitnije povećavati brojke, ali zato se nadamo da ćemo s novom žičarom imati puno više tako jakih dana. Trenutačno smo u fazi testiranja. Uporabnu dozvolu dobili smo prije desetak dana i preostaje samo još jedan, posljednji tehnički pregled, koji je zakazan za početak tjedna – kaže direktor Alen Udovič, direktor Goranskog sportskog centra koji upravlja skijalištem Platak.

Datum početka ski-sezone, dakako, nije definiran, jer ovisi o vremenskim prilikama, ali oko jednog na Platku nema nepoznanica. Unatoč općim poskupljenjima i novoj žičari, cijene ski-karata ostaju nepromijenjene. Dnevna karta za skijanje vikendom na nekoj od sedam staza na Platku, ukupne dužine 6800 metara, bit će 22 eura kao i prije godinu dana. Na Platku se, također, i dalje može nešto pojesti po pristupačnim, planinarskim cijenama. Jela su u Velikom domu Platak trenutačno sedam do deset eura, a noćenje s doručkom 24 eura po osobi.

– Trenutačno radimo samo vikendom, a kad krene ski-sezona, radit ćemo i preko tjedna. Možemo primati 80 gostiju, a vikendima smo i sada često puni. Vjerujemo da će, kad počne skijanje i proradi nova žičara, puno više gostiju nego prije dolaziti tijekom tjedna – očekuje Antonio Malatestinić, direktor Velikog doma Platak, i otkriva da je zimska sezona za posao tek nešto malo bolja od ljetne.

Na Platku su, inače, najčešći domaći gosti, ali bude i stranaca, ponajviše iz Slovenije. Dnevna ski-karta na tom je riječkom skijalištu više nego upola jeftinija nego u Sloveniji. Ali, naravno, stranci naiđu i izvan zimske sezone.

– U ljetnoj sezoni, od početka svibnja do polovice listopada, lani smo imali oko 55.000 gostiju. To zaključujemo na osnovi broja parkiranih automobila, ali i prodanih karata. Naime, ljeti imamo niz zanimljivih sportsko-rekreativnih sadržaja – ističe direktor Goranskog sportskog centra A. Udovič i otkriva što se će se na Platku događati u nadolazećem tjednima i idućim mjesecima.

Sve atraktivniji

– Imamo 14 topova za snijeg, a do kraja godine dolaze nam još dva nova. Sljedeći veći korak bit će proširenje parkirališta. Od velikih investicija razmišljamo o uređenju skijaških staza, sada imaju dosta kamenja. No ti su planovi još uvijek načelni, nismo došli do faze da ih konkretno definiramo – veli Udovič, koji kaže da skijanje s pogledom na more ima prednosti, ali i mane koje, kad se miješaju planinska i mediteranska klima, itekako otežavaju planove za skijanje.

Kako god, Platku je s novom žičarom, najvećom investicijom u povijesti skijališta, koju je u potpunosti financirala Primorsko-goranska županija, itekako skočila atraktivnost.